Кроссовер Renault Arkana получил новую платформу и гибридный мотор

С момента дебюта Renault Arkana в Москве прошло больше двух лет. И теперь можно сказать, что автомобиль удался, встречаем его на мировом рынке. Осенью прошлого года кросс-купе начали экспортировать в страны СНГ, а в нынешнем году выпуск машины с таким же форм-фактором наладили в Корее под брендом Samsung XM3. Но технически она отличается от российского SUV.

Что касается европейской версии, то ее будут производить в Южной Корее и, скорее всего, она станет похожей на Samsung XM3.

По предварительным данным, кросс-купе базируется не на платформе Global Access, а на CMF-B — как Captur и Clio. Значит кроссовер станет исключительно переднеприводным, у него будут чуть иные размеры и оснащение. Скажем, появится графическая приборная панель, продвинутая «мультимедийка» и новые системы помощи водителю.

Моторная гамма не имеет ничего общего с российской. В нее вошли «мягкие» гибриды 1,3 TCe в вариантах мощности 140 и 160 сил, а также полноценный 140-сильный гибрид E-Tech, такой же как у Clio и Captur. Ожидается, что европейские продажи Renault Arkana начнутся в первой половине 2021 года.