Какие автомобили нужно обязательно греть после запуска мотора

Начнем с того, что полностью прогретым мотор считается тогда, когда все его жидкости вышли на рабочие температуры. Здесь заметим, что быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость, а с ней поршни, цилиндры и головка блока. А вот масло в поддоне греется куда медленнее. Не будем забывать и про то, что смазка густеет на холоде, и для того, чтобы восстановить свои смазывающие способности, ей требуется время. В итоге, после пуска, мотор работает «на сухую», резко возрастают механические потери, а на стенках цилиндров образуются задиры.
Однако, современные двигатели положено, вроде бы, не греть. Это связано, прежде всего, с экологическими требованиями. Но помните, что ресурс у новых моторов не чета старым агрегатам, да и надежностью свежие двигатели, порой, не отличаются. А начало движения без прогрева не дает деталям цилиндро-поршневой группы подготовиться к повышенным нагрузкам.
Вспомним, например, двигатель CDNC TSI EA888 концерна Volkswagen. Из-за того, что на стенках его цилиндров нанесено слишком тонкое защитное покрытие, со временем оно разрушается. А сухой контакт поршня со стенкой цилиндра приводит к появлению задиров. Это провоцирует масложер и постепенно приговаривает мотор к капитальному ремонту. Так что такой агрегат лучше прогреть перед поездкой.
Напомним, что немцы выпускали мотор с 2005 по 2011 годы и ставили на модели, которые до сих пор довольно популярны на вторичном рынке России: Volkswagen Jetta, Passat B6/B7, Passat СС и Tiguan.
Но, как говорится, не «Фольксвагеном» единым. Наддувные моторы разной степени надежности предлагает большинство производителей, и такой сложный агрегат нужно эксплуатировать с умом. Дело в том, что во время длительной стоянки (особенно на морозе) турбина охлаждается, масло отстаивается и рабочие поверхности испытывают его дефицит.
Поэтому если завести такой двигатель и сразу поехать, механизм турбины будет изнашиваться. Ведь после 2500 об/мин «улитка» резко нагревается, то есть идет температурное расширение материалов. При таком внезапном перепаде температур, узел испытывает огромные нагрузки. Так что если не хотите списать турбину раньше времени, сначала прогрейте мотор и не газуйте на первых километрах. Такая рекомендация относится, например, к кроссоверу Renault Arkana, наддувным моторам Skoda Kodiaq и корейским T-GDI.
Наконец, не забывайте использовать качественные масла, особенно, если автомобиль у вас с алюминиевым блоком цилиндров. Ведь такой мотор боится холодного пуска. Экономия на масле может обернуться тем, что оно загустеет на морозе и после запуска пойдет сильный износ агрегата. Это постепенно приговорит мотор к капитальному ремонту.