Какие автомобили нужно обязательно греть после запуска мотора

Начнем с того, что полностью прогретым мотор считается тогда, когда все его жидкости вышли на рабочие температуры. Здесь заметим, что быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость, а с ней поршни, цилиндры и головка блока. А вот масло в поддоне греется куда медленнее. Не будем забывать и про то, что смазка густеет на холоде, и для того, чтобы восстановить свои смазывающие способности, ей требуется время. В итоге, после пуска, мотор работает «на сухую», резко возрастают механические потери, а на стенках цилиндров образуются задиры.

Однако, современные двигатели положено, вроде бы, не греть. Это связано, прежде всего, с экологическими требованиями. Но помните, что ресурс у новых моторов не чета старым агрегатам, да и надежностью свежие двигатели, порой, не отличаются. А начало движения без прогрева не дает деталям цилиндро-поршневой группы подготовиться к повышенным нагрузкам.

Вспомним, например, двигатель CDNC TSI EA888 концерна Volkswagen. Из-за того, что на стенках его цилиндров нанесено слишком тонкое защитное покрытие, со временем оно разрушается. А сухой контакт поршня со стенкой цилиндра приводит к появлению задиров. Это провоцирует масложер и постепенно приговаривает мотор к капитальному ремонту. Так что такой агрегат лучше прогреть перед поездкой.