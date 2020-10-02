Acura готовит кроссовер MDX нового поколения

Маркетологи премиального бренда Acura, который принадлежит компании Honda, выложили в сеть ролик посвященный кроссоверу MDX следующего поколения. Премьера новинки, как уже было сказано, должна пройти 16 октября. Правда, пока миру явят только концепт.

Судя по тизеру, флагман бренда смахивает на седан TLX. Прототип получит массивную пятиугольную решетку радиатора с ромбовидным рисунком, узкие фары и широкие воздухозаборники.



Технические характеристики пока держатся в секрете. Поэтому, предположим, что под капотом MDX появится наддувный мотор объемом 2 литра и мощностью 276 лошадиных сил. Сейчас такой же двигатель устанавливают на TLX. Агрегат работает с 10-ступенчатым «автоматом», а привод у кроссовера только полный. Кроме того, может появиться и «заряженная» версия MDX с 3-литровым наддувным «сердцем» отдачей 360 л. с.



Напомним, что Acura покинула российский рынок в 2016 году, а до этого у нас продавали модели MDX, RDX и TLX. О возможном возвращении бренда в Россию информации нет. Чудо может случиться если автопродажи в России снова начнут расти. Но в ближайшие годы на это рассчитывать не стоит.