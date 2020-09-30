Как избежать беды и дорогого ремонта, если машина улетела в кювет

Итак, автомобиль оказался в кювете. Это неприятно, но главное, что все живы и здоровы. Первое, что нужно сделать, влипнув в подобную историю, так это заглушить мотор, выбраться из автомобиля и осмотреться. Ведь топливная магистраль автомобиля может быть повреждена. Также есть вероятность, что вырван топливный фильтр или пробит бензобак. В этом случае под машиной будет лужа топлива и к ней лучше не приближаться. Любая искра приведет к пожару.

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Дальше, вроде бы, все просто. Вызываем эвакуатор и тот вытягивает лебедкой машину на дорогу. На самом деле, здесь есть свои сложности. Лебедкой машину можно вытянуть тогда, когда она стоит не далее, чем в двадцати метрах от дороги (это обычная длина лебедки), да еще и не на крутом уклоне. При этом колеса автомобиля должны крутиться, а рулевое управление — не заблокировано. Если же шасси неисправно, или насыпь слишком отлогая, лебедка бесполезна.

В таком случае лучше вызывать эвакуатор с гидравлическим манипулятором, то есть стрелой. Но и тут имеются нюансы. Длина стрелы должна быть такой, чтобы эвакуатор смог дотянуться до вашего авто. Также многое зависит от состояния обочины. Если грунт зыбкий и тяжелая техничка встать на него не может, от стрелы не будет толка. Придется толкать машину «человеческими силами» туда, где манипулятор сможет ее зацепить.