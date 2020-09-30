Как избежать беды и дорогого ремонта, если машина улетела в кювет

Итак, автомобиль оказался в кювете. Это неприятно, но главное, что все живы и здоровы. Первое, что нужно сделать, влипнув в подобную историю, так это заглушить мотор, выбраться из автомобиля и осмотреться. Ведь топливная магистраль автомобиля может быть повреждена. Также есть вероятность, что вырван топливный фильтр или пробит бензобак. В этом случае под машиной будет лужа топлива и к ней лучше не приближаться. Любая искра приведет к пожару.
Звонок другу
Дальше, вроде бы, все просто. Вызываем эвакуатор и тот вытягивает лебедкой машину на дорогу. На самом деле, здесь есть свои сложности. Лебедкой машину можно вытянуть тогда, когда она стоит не далее, чем в двадцати метрах от дороги (это обычная длина лебедки), да еще и не на крутом уклоне. При этом колеса автомобиля должны крутиться, а рулевое управление — не заблокировано. Если же шасси неисправно, или насыпь слишком отлогая, лебедка бесполезна.
В таком случае лучше вызывать эвакуатор с гидравлическим манипулятором, то есть стрелой. Но и тут имеются нюансы. Длина стрелы должна быть такой, чтобы эвакуатор смог дотянуться до вашего авто. Также многое зависит от состояния обочины. Если грунт зыбкий и тяжелая техничка встать на него не может, от стрелы не будет толка. Придется толкать машину «человеческими силами» туда, где манипулятор сможет ее зацепить.
Все кувырком
Часто бывает так, что в кювете машина переворачивается. Да еще и несколько раз. Чтобы в процессе «болтанки» не получить серьезных ранений, надо сгруппироваться. Ведь стандартные ремни безопасности не спасут от травм при перевороте. Так что желательно упереться спиной в спинку кресла, а руль держать двумя руками.
После того, как закончило крутить, глушите мотор и выбирайтесь. Часто двери заклинивает, поэтому нужно пробовать выдавить ногами лобовое стекло. Ну а как выбрались — бегите подальше. Ведь если вытекло топливо, может, повторимся, случиться пожар. Жизнь в любом случае дороже самого престижного транспортного средства.
Автореаниматор
Если автомобиль долго пролежал на боку или крыше, то после того, как его поставили на колеса, не надо сразу заводить двигатель. Сначала проверьте уровни антифриза, масла, тормозной жидкости. Дело в том, что при перевороте масло отливает от картера и попадает в воздушный фильтр и в цилиндры. И при попытке завести мотор его может заклинить.
Чтобы этого не случилось, нужно почистить поддон воздушного фильтра, заменить сам фильтр, а затем выкрутить свечи зажигания и прокрутить двигатель стартером. После того, как из цилиндров выбросит масло, вкручиваем свечи обратно и заводим. Обычно, это помогает уберечь агрегат от серьезного ремонта.