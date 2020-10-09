Acura показала интерьер кроссовера MDX: приедет ли он в Россию?

Четвертое поколение кроссовера получит интерьер под названием Acura Precision Cockpit. На передней панели разместят графическую «приборку», и крупный экран мультимедиа в центре. У кресел изменят профиль и набивку, а еще они получат функцию массажа.

Уже известно, что кроссовер станет длиннее, шире и ниже. А моторы, скорее всего, перекочуют из седана TLX. Ждать осталось недолго. Полностью новый MDX рассекретят на следующей неделе, 16 октября.

Напомним, что Acura покинула российский рынок в 2016 году, а до этого у нас продавали модели MDX, RDX и TLX. О возможном возвращении бренда в Россию информации нет. Быть может, машины могли бы пользоваться спросом, но из-за девальвации рубля «прайс» на них будет просто неподъемным. Ведь и Honda сейчас отнюдь не дешева. Скажем, кроссовер CR-V стоит минимум 2 249 900 рублей. Поэтому у японцев дела на нашем рынке идут, мягко говоря, не очень. И рискнем предположить, что «Акуры» россиянам не видать, как АВТОВАЗу успеха европейских продаж.