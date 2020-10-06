Резиновые «волоски» на шинах: опасный дефект или подарок производителя

«Щетина» на протекторе — это своеобразный резиновый облой, который получается в процессе производства шины на заводе. Он появляется, когда резиновая смесь выдавливается из пресс-формы при вулканизации. Скажем, французы из компании Michelin называют их «тетинками», от слова tetine.

Косвенно по высоте этих волосков можно судить о жесткости покрышки. Если волоски маленькие или их нет совсем, это может сказать о том, что в протекторной смеси использовано большое количество сажи. То есть, покрышка жесткая. Ее ротекторная часть более стойкая к истиранию. Но зимой все же лучше использовать шины с более мягким компаундом. Он лучше цепляется за снег и лед.

Еще один важный момент: «щетина» может реально влиять на поведение авто, но лишь при торможении на льду. По результатам теста на одном из полигонов Финляндии выяснилось, что резиновые волоски улучшают сцепление на льду на 5—8% в продольном направлении и на 2—3% — в поперечном. Дело в том, что «щетина» работает как шипы. В лед, конечно, не вгрызается, но точно увеличивает давление на него. Вот сцепление и улучшается. При этом «держак» зависит от того, как ложатся волоски в пятне контакта покрышки с дорогой. Отсюда и диапазон измерений, а не точные цифры. Ну а в снегу или на асфальте «щетина» бесполезна и на поведение автомобиля не влияет.