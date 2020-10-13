Hyundai расcказала о моторах для нового Santa Fe

В базовом оснащении кроссовер получит 2,5-литровый бензиновый двигатель семейства Smartstream, мощностью 194 л. с. Он будет работать вместе с восьмиступенчатым «автоматом». Что до более богатых версий, то их оснастят наддувным 2,5-литровым мотором отдачей 281 л. с., который спарен с восьмиступенчатым «роботом» и двойным сцеплением.

Американцам предложат и гибридный Hyundai Santa Fe Hybrid с 1,6-литровым 180-сильным бензиновым мотором и 44-киловаттным электродвигателем, который работает от тяговой батареи. Привод у него будет только полный.

Что касается России, то гибридов у нас точно не будет. А вот версии с бензиновыми моторами могут появиться, правда, с иной отдачей. Младший 2,5-литровый агрегат дефосируют до 180 л. с., а самый мощный двигатель получит налоговыгодные 249 л. с. Весьма вероятно появление и 2,2-литрового «дизеля» в 199 «лошадей». К слову, такой же стоит под капотом нового KIA Sorento.