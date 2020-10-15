Acura представила новый премиальный кроссовер MDX

Трехрядный кроссовер Acura MDX получил новую платформу, потому стал длиннее, шире и ниже. Точных цифр пока нет, но известно, что колесная база новинки выросла почти на 76 мм.

Как и седан TLX, кроссовер обзавелся подвеской на двойных поперечных рычагах. Кроме того, от седана взяли многие элементы дизайна и оснащения.

Базовая версия MDX обретет 3,5-литровую V-образную «шестерку», чьи характеристики пока держатся в секрете. «Заряженной» версии MDX Type S обещают наддувный 3-литровый мотор в 360 л. с., а в пару к обоим агрегатам приставлена 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия с фирменной системой полного привода Super Handling All-Wheel Drive.

Напомним, что бренд Acura покинул российский рынок в 2016 году. О его возможном возвращении информации пока нет.