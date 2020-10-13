Авторучка: первый тест-драйв FIAT Ducato с «роботом»

Дела железные

Для начала пару слов о самом «роботе». Трансмиссия Comfort-Matic представляет из себя 6-ступенчатую механическую коробку передач M40−6, которая оснащена электрогидравлическим активатором. То есть по конструктиву это известная и довольно надежная «механика», но с автоматическим механизмом переключения.

В автоматическом режиме электроника сама переключит передачу, «сбросится» при резком нажатии газа, чтобы облегчить обгон, а при нажатии клавиши UP, заработает алгоритм, облегчающий управление груженой машиной на затяжных подъемах.

Скажу сразу, что «робот» — это компромисс. Он много дешевле «автомата», вот многие производители и ставят его на свои автомобили. Правда, у трансмиссии есть свои особенности, которые нужно знать, чтобы не разочароваться.