Авторучка: первый тест-драйв FIAT Ducato с «роботом»

Летом прошлого года я испытал обновленный FIAT Ducato в Италии. Тогда, на европейской презентации, фиатовцы показали гамму новых двигателей и девятиступенчатый «автомат». В Россию, из-за сложной экономической ситуации, весь набор инноваций не привезли, однако кое-что нам все же перепало.
Этой осенью российское представительство открыло продажи грузовичка с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Первый экземпляр, который только что получил госномера, взял на тест портал «АвтоВзгляд». Посмотрим, каков двухпедальный комтранс в деле.
Дела железные
Для начала пару слов о самом «роботе». Трансмиссия Comfort-Matic представляет из себя 6-ступенчатую механическую коробку передач M40−6, которая оснащена электрогидравлическим активатором. То есть по конструктиву это известная и довольно надежная «механика», но с автоматическим механизмом переключения.
В автоматическом режиме электроника сама переключит передачу, «сбросится» при резком нажатии газа, чтобы облегчить обгон, а при нажатии клавиши UP, заработает алгоритм, облегчающий управление груженой машиной на затяжных подъемах.
Скажу сразу, что «робот» — это компромисс. Он много дешевле «автомата», вот многие производители и ставят его на свои автомобили. Правда, у трансмиссии есть свои особенности, которые нужно знать, чтобы не разочароваться.
Торопиться не надо!
Поскольку Comfort-Matic — это фактически двухпедальная «механика», разрыва потока мощности при переключении передач не избежать. К этому надо быть готовым, иначе «коробка» начнет «пинаться», и это быстро выведет водителя из себя. Зная это, я отправляюсь в путь, заранее готовясь к тому, что не стану торопиться. Никаких резких стартов со светофоров и торможений в пол.
Проехав несколько километров по городу, отмечаю, что переключения, конечно же, чувствуются. Это не гидромеханический «автомат», но сильных рывков нет. Поведение трансмиссии напомнило легковушку FIAT 500. Того просто била дрожь при «кикдауне», а вот в спокойном ритме «малютка» уже не казалась такой нервной и начинала нравиться.
Что касается наддувного дизельного мотора серии MultiJet (150 л. с.), то его максимальная тяга в 380 Нм доступна уже с 1500 об/мин. То есть в ручном режиме можно смело трогаться со второй передачи, если в кузове нет груза. Двигатель, кстати, довольно тихий, даже если есть желание его «покрутить». А оно частенько появляется, когда перевожу рычаг трансмиссии в ручной режим и выбираю третью передачу. Так Ducato становится довольно бодрым.
Настройки подвески не изменились и на российских дорогах поведение «Фиата» напомнило тест-драйв в Италии. Ходовая жестко встречает неровности дороги. Особенно «нервничает» задняя подвеска. Есть ощущение, что машине не хватает балласта. Действительно, когда в кузов загрузили тяжелый мотоцикл и мебель, Ducato сразу поехал лучше. Тут и плавность хода начинает радовать, и «лежачих полицейских» подвеска «глотает» в меру мягко.
Среда обитания
Осмотр салона я намеренно оставил напоследок, ведь он не изменился. Тут, как и прежде, огромное количество ниш и карманов. Есть зарядка USB, прикуриватель, кондиционер. В конкретно этом экземпляре нет парктроников и камеры заднего вида, что осложняет маневры. Но бывалый водитель быстро привыкнет и без труда припаркует машину по зеркалам. Благо они у Ducato огромные да еще и двухсекционные.
Что касается грузового отсека, то его минимальный объем — 8 кубических метров, а максимальный — 17. Загрузить сюда можно почти две тонны (1,9 т), но все зависит от версии. А их у «Дукато» великое множество. В кузове есть освещение, а также крючки и петли для крепежа груза.
Горожанин
FIAT Ducato с роботизированной трансмиссией оказался неплох в городе. У него отличная обзорность и маневренность. А «робот» позволяет не нагружать левую ногу, что просто бесценно в пробочном ритме мегаполиса.
Базовый «прайс» на Ducato начинается от 2 140 000 рублей. Столько просят за машину полной массой 2495 кг, с кузовом объемом 8 куб/м. Ну а самый большой вариант стоит 2 651 000 рублей. «Роботизированные» машины, которые уже есть в наличии у дилеров, обойдутся покупателям минимум в 2 644 900 рублей.