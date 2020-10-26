Обновленный Jaguar E-Pace выкатился на испытания

Пока кузов машины полностью покрыт камуфляжем, но, ориентируясь по другим моделям можно сказать, что компактный кроссовер получит крупную решетку радиатора, J-образные дневные ходовые огни и измененную форму бампера.

В салоне может появиться новый руль в стиле модели I-Pace, а также продвинутая мультимедийная система Pivi Pro, как у обновленного Range Rover Evoque.

О том, когда посвежевший E-Pace покажут широкой публике информации нет. Судя по тому, что дорожные испытания, это финальная стадия тестов, новинку могут рассекретить уже в начале следующего года.