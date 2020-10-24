Почему не стоит бояться покупать подержанный автомобиль из каршеринга

Рисков, конечно же, много, но давайте по порядку. Каршеринговые компании продают прокатные машины после того, как на их одометрах высвечиваются пробеги от 100 000 до 120 000 км. Происходит это, как правило, через три года эксплуатации. То есть на основные узлы и агрегаты автомобиля еще действует заводская гарантия, а это плюс.

Еще одним плюсом в том, что автомобиль обслуживался у официального дилера. Ему вовремя меняли масло и расходники, проводили другие ремонты. Это лучше, чем гаражный сервис, ведь многие автомобили, скажем, для замены свечей зажигания, требуют специнструмента. А он есть только у «официалов».

Прокатные машины эксплуатируют, в основном, в городе. Это значит, что на кузове «трехлетки» не окажется ржавчины в скрытых полостях. Краска «родная», а мелкие царапины не в счет. Зато капот будет чистым, а не весь в сколах от камней, которые словно пули летят из-под колес грузовиков на загородных трассах. Ну а если кузовной ремонт все же имел место быть, то его проводили, опять же, у официальных дилеров.

Что касается подвески, то и она, скорее всего, окажется в приемлемом состоянии. В мегаполисах асфальт ровный, крупные выбоины редки. Придется потратиться лишь на замену сайлентблоков, тормозных колодок, да какой-нибудь мелочевки.