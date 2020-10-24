Почему не стоит бояться покупать подержанный автомобиль из каршеринга

Рисков, конечно же, много, но давайте по порядку. Каршеринговые компании продают прокатные машины после того, как на их одометрах высвечиваются пробеги от 100 000 до 120 000 км. Происходит это, как правило, через три года эксплуатации. То есть на основные узлы и агрегаты автомобиля еще действует заводская гарантия, а это плюс.
Еще одним плюсом в том, что автомобиль обслуживался у официального дилера. Ему вовремя меняли масло и расходники, проводили другие ремонты. Это лучше, чем гаражный сервис, ведь многие автомобили, скажем, для замены свечей зажигания, требуют специнструмента. А он есть только у «официалов».
Прокатные машины эксплуатируют, в основном, в городе. Это значит, что на кузове «трехлетки» не окажется ржавчины в скрытых полостях. Краска «родная», а мелкие царапины не в счет. Зато капот будет чистым, а не весь в сколах от камней, которые словно пули летят из-под колес грузовиков на загородных трассах. Ну а если кузовной ремонт все же имел место быть, то его проводили, опять же, у официальных дилеров.
Что касается подвески, то и она, скорее всего, окажется в приемлемом состоянии. В мегаполисах асфальт ровный, крупные выбоины редки. Придется потратиться лишь на замену сайлентблоков, тормозных колодок, да какой-нибудь мелочевки.
А вот с силовым агрегатом все не так однозначно. В городах много пробок, то есть моторы долго работают на холостых оборотах. Иными словами, угадать реальный мотресурс двигателя прокатной машины просто невозможно. Его нужно определять не по пробегу, а в моточасах, как на тракторах или вездеходах.
Поэтому не советуем выбирать машины с надувными малообъемными моторами. Они и без того нагружены, а толкание в заторах летом переносят очень плохо. Лучше выбирать т/с с атмосферными двигателями, которые легче переносят нагрузки.
То же самое касается и коробок передач. Лучше обратить внимание на механическую трансмиссию, нежели на «робот» или вариатор. Роботизированная КП «пинается» при переключениях и выводит арендаторов из себя. Они продавливают педаль в пол, тем самым постепенно убивая сцепление. Что касается CVT, то он боится резких пробуксовок, а водители-арендаторы, наоборот, это любят. Поэтому к пробегу 100 000 км «варик» уже еле живой. Что касается «автомата», то он надежнее, но и за ним нужен уход. Рывки при переключениях скажут о грядущем ремонте, потому лучше сразу отказаться от такой покупки.
Обратите внимание и на салон. Как правило, тут видны потертости на руле и коробке передач, изношена обивка кресла водителя. Остальные детали сохраняются неплохо. Так что каршеринговую машину вполне можно рассмотреть к покупке, но потребуется тщательная диагностика силового агрегата.