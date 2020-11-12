На дороге замечен обновленный Porsche Macan

Porsche Macan выпускают с 2013 года. Кроссовер оказался одной из самых популярных моделей немецкого производителя, потому его не спешат отправлять на пенсию. Премиальный SUV уже обновляли в 2016 и 2018 годах. В 2020-ом грядет очередная порция улучшений.

Судя по шпионским фото, машина получит новый передний бампер, а в заднем бампере увеличится размер псевдодиффузора. В салоне может появиться продвинутая мультимедиа-система и руль от «Панамеры».

Что касается технических изменений, то вряд ли немцы будут что-то делать. Легкий «улучшайзинг» не предполагает серьезных доработок.

Все это говорит о том, что нынешний Macan будут выпускать еще год-два. И только затем покажут преемника с полностью электрической силовой установкой.