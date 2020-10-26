KAMA PRO — передовые технологии для дальних российских дорог

Экономия топлива при грузо- и пассажироперевозках, а также работах с использованием спецтехники обеспечивается через снижение сопротивления качению — внутреннее давление сохраняется на одном уровне в течение необходимого времени.

Продлить срок эксплуатации шин и, следственно, снизить затраты на регулярное обновление шин, что особенно выгодно при наличии большого парка техники, позволяет возможность восстановления ЦМК шин, в том числе — методом донарезки протектора.

Три жизненных цикла шины

В среднем эксплуатационный ресурс новой ЦМК шины не превышает 250—300 тыс. км. Услуга восстановления позволяет увеличить этот показатель в три раза. Так, ходимость ЦМК шин KAMA PRO с двумя циклами восстановления и одной нарезкой протектора составляет порядка 700 тыс. км.

Услуги по восстановлению KAMA PRO организованы на предприятии ООО «КаМаРетрэд», на одном из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора. Гарантия на шины KAMARETREAD составляет 2 года.