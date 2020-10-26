KAMA PRO — передовые технологии для дальних российских дорог

Громкая премьера
Впервые бренд KAMA PRO, новое поколение ЦМК шин с улучшенной рецептурой резиновых смесей и новым технологическим подходом, был представлен на международной выставке The Tire Cologne в Германии в 2018 году. На мероприятии Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES презентовал шину повышенной проходимости с регулируемым давлением КАМА PRO NU 404, предназначенную для использования на любой оси полноприводных грузовых автомобилей, передвигающихся преимущественно по мягким грунтам и в условиях бездорожья. Благодаря возможности изменения внутреннего давления шина максимально адаптируется к условиям эксплуатации и типу дорожного покрытия. КAMA TYRES стал первым российским производителем ЦМК шин повышенной проходимости с регулируемым давлением. Модель имеет маркировку M+S.
Сегодня в ассортименте КАМА PRO также представлены линейки с маркировкой M+S и 3PMSF: NF 203 (для рулевой оси), NR 203 (для ведущей оси) и NT 203 (для прицепов и полуприцепов). Продукция предназначена для комплектации транспортных средств, задействованных в региональных и магистральных перевозках.
«Цельнометаллокордные шины пользуются все большой популярностью у владельцев грузового и пассажирского транспорта, строительно-дорожной и другой техники. Рыночная доля высокотехнологичных ЦМК шин растет и сегодня составляет уже почти половину от всех выпускаемых грузовых шин. Это — тенденция: перевозчики хотят получить более современный продукт, который в итоге дает большую экономию в эксплуатации и обслуживании», — отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
Преимущества ЦМК шин КАМА PRO
- Снижение стоимости 1 км пробега до 5 коп.
- +20 % к ходимости по сравнению с предыдущим поколением ЦМК шин КАМА.
- Устойчивость к износу.
- Ходимость до 700 000 км пробега за счет двукратного восстановления и донарезки протектора.
- Новейшие рецептуры резиносмеси.
- Соответствие продукции международным стандартам качества.
- Качество выше, чем цена.
- Возможность приобрести продукцию напрямую от производителя — через интернет-магазин www.kamatyres.shop.
Одни из главных показателей — повышенная ходимость, прочность и долговечность — достигаются за счет использования новой рецептуры резиновой смеси, а также специального рисунка протектора.
Экономия топлива при грузо- и пассажироперевозках, а также работах с использованием спецтехники обеспечивается через снижение сопротивления качению — внутреннее давление сохраняется на одном уровне в течение необходимого времени.
Продлить срок эксплуатации шин и, следственно, снизить затраты на регулярное обновление шин, что особенно выгодно при наличии большого парка техники, позволяет возможность восстановления ЦМК шин, в том числе — методом донарезки протектора.
Три жизненных цикла шины
В среднем эксплуатационный ресурс новой ЦМК шины не превышает 250—300 тыс. км. Услуга восстановления позволяет увеличить этот показатель в три раза. Так, ходимость ЦМК шин KAMA PRO с двумя циклами восстановления и одной нарезкой протектора составляет порядка 700 тыс. км.
Услуги по восстановлению KAMA PRO организованы на предприятии ООО «КаМаРетрэд», на одном из крупнейших заводов в России по восстановлению грузовых цельнометаллокордных шин методом холодной наварки протектора. Гарантия на шины KAMARETREAD составляет 2 года.
Для клиентов предприятия предусмотрены различные скидки и акции. Так, владельцы ЦМК шин КАМА PRO (в т. ч. КАМА) имеют возможность получить скидку до 4% на услуги восстановления каркасов этих брендов (предложение действует по 31.12.2020). А по условиям программы «Абсолютная гарантия на восстановленные шины KAMARETREAD» можно осуществить бесплатную замену преждевременно вышедшей из строя восстановленной шины независимо от эксплуатационного или производственного дефектов. Программа распространяется на восстановленные шины, произведенные или реализованные в период с 15.03.2020 по 31.12.2020, на каркасах КАМА и КАМА PRO в типоразмерах 315/70R22.5 и 385/65 R22,5 в течение трех месяцев с даты реализации или восстановления, указанной в первичных бухгалтерских документах.
Новые технологии
В 2020—2021 KAMA TYRES планирует запустить серийное производство ЦМК шин бренда KAMA PRO, оснащенных RFID-метками. Опытные образцы уже переданы партнерам компании, транспортно-логистическим операторам, и проходят тестовые испытания в реальных условиях эксплуатации. Комплектация транспорта и грузовиков продукцией с метками радиочастотной идентификации позволит предприятиям автоматически отслеживать весь жизненный цикл шины, а также проводить их учет.
Владельцы таких «умных» шин смогут отслеживать весь процесс их эксплуатации, контролировать подлинность продукции и плановую замену, въезд-заезд автомобиля с территории предприятия, дистанционно и самостоятельно вносить дополнительную информацию на RFID-носитель, например, о ходе обслуживании и использования шин (давление, износ и другие данные).
* Продавец www.kamatyres.shop и Организатор акций: ООО «Торговый дом 'Кама», ОГРН 1021602510533, ИНН 1651024807; Адрес: 423570 Республика Татарстан, Нижнекамский район, г. Нижнекамск, территория «Промзона», корпус АИК-24, кабинет 402.
Подробности об организаторе акций, о правилах их проведения, количестве призов или выигрышей по результатам акций, сроках, месте и порядке их получения по телефону 8—800–100–12—72 или на сайте https://www.td-kama.com/ru/.
Фото: https://www.td-kama.com/ru/