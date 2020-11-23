Обновленный Jeep Compass представили официально

Фото: Jeep
Рестайлинговый кроссовер Jeep Compass показали на автосалоне в китайском Гуанчжоу. Машина стала одной из мировых премьер выставки. Сейчас мотор-шоу привлекает внимание компаний и прессы со всего мира, ведь в Европе и США все закрыто из-за коронавируса.

Jeep показал кроссовер для китайского рынка, который уже в этом году начнут выпускать на совместном предприятии GAC FCA. Автомобиль, который хотят продавать в других странах, будет выглядеть также. Различия могут быть лишь в перечне опций и гамме силовых агрегатов.

Внешность кроссовера изменили незначительно. Дизайнеры обновили оптику, а в переднем бампере появилась широкая черная вставка. Модификация Trailhawk, которая отличается расширенным внедорожным функционалом, получила две крупные буксировочные проушины спереди. В итоге Compass стал похож на старшую модель Cherokee.

В салоне появилась новая передняя панель с графической «приборкой» диагональю 10,25 дюймов и 10,1-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа. Кроме этого обновили руль и центральную консоль.

В Китае Jeep Compass сохранил наддувный 1,3-литровый мотор в 173 л. с. Он сочетается как с семиступенчатым «роботом» (для моноприводных версий), так и с 9-ступенчатым «автоматом» (версии с полным приводом). О спецификациях для других рынков должны рассказать в ближайшем будущем.

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23 ноября 2020
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