Обновленный Jeep Compass представили официально

Jeep показал кроссовер для китайского рынка, который уже в этом году начнут выпускать на совместном предприятии GAC FCA. Автомобиль, который хотят продавать в других странах, будет выглядеть также. Различия могут быть лишь в перечне опций и гамме силовых агрегатов.

Внешность кроссовера изменили незначительно. Дизайнеры обновили оптику, а в переднем бампере появилась широкая черная вставка. Модификация Trailhawk, которая отличается расширенным внедорожным функционалом, получила две крупные буксировочные проушины спереди. В итоге Compass стал похож на старшую модель Cherokee.

В салоне появилась новая передняя панель с графической «приборкой» диагональю 10,25 дюймов и 10,1-дюймовым сенсорным экраном мультимедиа. Кроме этого обновили руль и центральную консоль.

В Китае Jeep Compass сохранил наддувный 1,3-литровый мотор в 173 л. с. Он сочетается как с семиступенчатым «роботом» (для моноприводных версий), так и с 9-ступенчатым «автоматом» (версии с полным приводом). О спецификациях для других рынков должны рассказать в ближайшем будущем.