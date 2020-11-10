Какое простое средство спасет колеса от прикипания к ступицам

Дело в том, что у меня диски на ступицы садятся очень плотно. Тончайшая пленка коррозии в этом месте — и все, не идет! Можно дергать руками, пинать диск и покрышку, пытаться использовать рычаг-дощечку, а не идет. Одно время я даже приспособил съемник такой, за отверстия диска. Натуральный съемник, с длинным ходовым винтом, это помогало. Но в этот раз его с собой не было. Пришлось вызывать мобильных шиномонтажников. Они посмотрели, покачали головами, достали кувалду и через брусок постепенно сдвинули диск, к моему счастью, не помяв его. Ребята оказались продвинутые, и один из них говорит:
— А что ж вы ступицу не смазываете? Сами бы управились?
Да чем я только не смазывал — солидолом, литолом, циатимом… Но уже через пару недель смазка полностью вымывается, и коррозия берется за дело. Место-то открытое.
— Это, что вы назвали, тут не годится! Нужна хорошая медная смазка. Давайте обработаем, посмотрите потом. Шпильки, кстати, тоже — наверное, гайки с них ломом откручиваете?
Достали они баллончик медной смазки, кстати, Астрохимовской, и в секунду забрызгали и поясок, и резьбы. Для себя оставил памятное фото баллона. Было интересно, как смазка себя проявит по прошествии времени.
Прошло полгода, смена колес, и что интересно — обработанное снялось без проблем, на ступице и шпильках еще были видны красноватые следы меди. Сами смотрите на фото — вот они, до сих пор на месте. А остальные колеса, как обычно, со съемником.
Исторически медь в машине появилась с самого ее изобретения. Детали двигателя, радиаторы из медных сплавов… Чего только не было. А также и медные гайки, которые не прикипали к стальным болтам и шпилькам. В автомагазине еще и сегодня можно встретить такие гайки выпускных коллекторов к Волгам и Москвичам. В Жигулях для удешевления медь осталась только как покрытие на некоторых гайках, но свою функцию выполнять продолжала. Однако процессы все дальше и дальше упрощают, и электролитическое покрытие гаек медью тоже ушло в прошлое. Мы остались без защиты?
И да, и нет. Если потратить немного усилий, можно купить и применить медную смазку. Если выбрать качественную, то эффект практически не уступит варианту полной замены гайки на медненую. В чем качество смазки? В том, чтобы производитель не имитировал красноватый цвет красителями, а честно добавлял в нее медный порошок. Мое колесо при прошлой замене снялось без особых усилий, поскольку смазка оказалась правильной.
Еще смазка должна равномерно разбрызгиваться, ложиться тонким ровным слоем и хорошо прилипать к поверхности, чтобы не стечь от агрессивных условий эксплуатации из защищаемого узла. Требований хватает.
Применять медную смазку желательно в тех резьбовых и не только соединениях, которые работают под действием высоких температур и в особо сложных условиях, и сталь быстро сдается коррозии. Уже упомянуты колесные гайки, шпильки и болты, а также гайки коллекторов (особенно выпускного), резьба свечей зажигания (у бензиновых) и накаливания (у дизелей), форсунок. Снимать головку блока цилиндров оттого, что в ней форсунка обломилась — то еще удовольствие и расходы, которых лучше избежать.
Еще кандидаты на обработку — резьбовые соединения подвески, глушителей. В общем, смазка нужна там, где жарко. Органика из нее выгорает, это неизбежно, зато медь остается устойчивой к коррозии защитной пленкой.
Медная смазка уместна в местах возможного срастания деталей при коррозии — как у колесного диска со ступицей, на направляющих тормозных суппортов и так далее.
В наше время признаком качества в автосервисах можно считать обработку подвергшихся разборке соединений — из списка упомянутых нами и в других уместных местах — медной смазкой. Секундное дело, да и стоит, по сравнению с работами, копейки. Зато может быть признаком серьезного, грамотного, ответственного отношения.