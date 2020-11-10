Какое простое средство спасет колеса от прикипания к ступицам

Дело в том, что у меня диски на ступицы садятся очень плотно. Тончайшая пленка коррозии в этом месте — и все, не идет! Можно дергать руками, пинать диск и покрышку, пытаться использовать рычаг-дощечку, а не идет. Одно время я даже приспособил съемник такой, за отверстия диска. Натуральный съемник, с длинным ходовым винтом, это помогало. Но в этот раз его с собой не было. Пришлось вызывать мобильных шиномонтажников. Они посмотрели, покачали головами, достали кувалду и через брусок постепенно сдвинули диск, к моему счастью, не помяв его. Ребята оказались продвинутые, и один из них говорит:

— А что ж вы ступицу не смазываете? Сами бы управились?

Да чем я только не смазывал — солидолом, литолом, циатимом… Но уже через пару недель смазка полностью вымывается, и коррозия берется за дело. Место-то открытое.

— Это, что вы назвали, тут не годится! Нужна хорошая медная смазка. Давайте обработаем, посмотрите потом. Шпильки, кстати, тоже — наверное, гайки с них ломом откручиваете?

Достали они баллончик медной смазки, кстати, Астрохимовской, и в секунду забрызгали и поясок, и резьбы. Для себя оставил памятное фото баллона. Было интересно, как смазка себя проявит по прошествии времени.