KIA представила черный-черный Sportage

Несмотря на название «Черное издание», кузов этой машины может быть любого из семи цветов. А вот декор — решетки радиатора, шильдики, рейлинги и тому подобное — действительно антрацитовый. В темных тонах также выполнен салон, притом обивка может быть тканевой, кожаной или комбинированной. Закрывает список богатый набор оборудования: это, в первую очередь, двухзонный климат-контроль и множество электронных ассистентов.

В Европе KIA Sportage Black Edition появится буквально на днях. А вот российский офис марки еще не решил, нужна ли такая версия нашему рынку. В любом случае, в этом году «план по новинкам» корейский бренд уже выполнил.

Из представителей «полноприводного семейства», KIA вывела Sorento четвертого поколения, а также глубоко обновленный рамный Mohave. В «младшей лиге» премьеру справил рестайлинговый кросс-хетч Rio X.