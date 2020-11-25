KIA представила черный-черный Sportage

Фото производителя.
Выпускать «черные» спецверсии своих моделей сейчас считается хорошим тоном: так поступил даже родной АВТОВАЗ. Не прошли мимо модного поветрия и в компании KIA, выставив кроссовер Sportage Black Edition. Портал «АвтоВзгляд» изучил, чем он отличается от обычного.

Несмотря на название «Черное издание», кузов этой машины может быть любого из семи цветов. А вот декор — решетки радиатора, шильдики, рейлинги и тому подобное — действительно антрацитовый. В темных тонах также выполнен салон, притом обивка может быть тканевой, кожаной или комбинированной. Закрывает список богатый набор оборудования: это, в первую очередь, двухзонный климат-контроль и множество электронных ассистентов.

В Европе KIA Sportage Black Edition появится буквально на днях. А вот российский офис марки еще не решил, нужна ли такая версия нашему рынку. В любом случае, в этом году «план по новинкам» корейский бренд уже выполнил.

Из представителей «полноприводного семейства», KIA вывела Sorento четвертого поколения, а также глубоко обновленный рамный Mohave. В «младшей лиге» премьеру справил рестайлинговый кросс-хетч Rio X.

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25 ноября 2020
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