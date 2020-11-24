В России появился мост, проезд по которому стоит 370000 рублей

Легковушки и автобусы могут передвигаться по новому мосту совершенно бесплатно. А вот грузовикам необходимо платить. И немало! Скажем, для автомобиля формата «Газели» один рейс стоит 730 рублей, хотя водителю «двенадцатитонника» придется отдать уже 5 740 рублей. Дальше — больше. Как подсчитали дальнобойщики, чтобы одна «фура» съездила туда-обратно, надо внести около 100 000 рублей.

Но самый «лихой» тариф — 370 370 рублей — действует для техники массой свыше 80 тонн. С одной стороны, столь тяжелых грузовиков на дорогах быть не должно. Однако не стоит забывать, что новая переправа открыла путь сразу к пятидесяти месторождениям для нефтегазовых компаний. А у нефтяников есть самые разные автомобили…

В итоге, водители автопоездов в знак протеста против завышенных тарифов парализовали движение по мосту. Чтобы снизить накал страстей, компания-оператор переправы ввела скидки на величину от 5 до 50%. Поэтому предельный тариф снизился до 185 180 рублей. Вот только скидки будут действовать лишь до середины февраля 2021 года. Интересно, что будет дальше?

Кстати, о дорогах. Заявлено, что новая скоростная дорога ЦКАД-3, связывающая трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга» может, помимо прочего, похвастать чуть ли не идеальным дорожным покрытием без жестких стыков, выбоин и иных неровностей. Так ли это на самом деле, портал «АвтоВзгляд» проверил на собственном опыте в ходе эксперимента, состоящего из трех нестандартных испытаний.