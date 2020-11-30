Обновленный BMW X7 сфотографировали на тестах

Фото: Motor1.com
После премьеры флагманского внедорожника BMW X7 прошло всего два года, а баварцы уже готовят ему плановое обновление. Об этом красноречиво говорят шпионские снимки, которые попали в Сеть. Ходят слухи, что «немец» получит и новый гибридный двигатель.

У прототипа, который сфотографировали на дорогах Германии, камуфляжной пленкой закрыты передняя часть и корма. Однако хорошо видно, что фары расположены очень низко. Скорее всего, они временные и у товарной модели появится оптика иной формы.

Судя по всему, BMW X7 не получит и огромные ноздри решетки радиатора, которые мы видели на модели четвертой серии — решетка останется такой же, как сейчас. Сзади, похоже, изменят только форму бампера.

Что касается салона, то здесь появится новая мультимедийная система и, возможно, потребителю предложат и новые варианты оформления интерьера. Наконец, моторную гамму пополнит новая гибридная силовая установка с возможностью зарядки от сети.

Премьера обновленной «семерки» должна состояться во второй половине 2021 года.

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30 ноября 2020
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