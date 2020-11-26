Арифметика покупки: как приобрести новый автомобиль сегодня и не переплатить

Задача бизнеса на 2020 год — выжить. Без далеко идущих планов, вечеринок с фейерверками под Новый год и прочих атрибутов достатка. Но и после 1 января «глобального потепления» никто не обещает: вряд ли президент в традиционном обращении у кремлевских елей объявит о победе над пандемией и кризисом, о возвращении к нормальной жизни. Это не половцы с печенегами, это надолго. Значит, надо приспосабливаться, то есть принять новые правила игры и научиться по ним не только выживать, но и зарабатывать. Переход на новые рельсы никому и никогда просто не давался, но другого выхода нет. И не будет, сколько его не жди.
Минпромторг прознал о грядущей буре, вернее о ее продолжительности, явно раньше остальных и приготовился: вместо бессмысленного заливания проблемы деньгами и кредитами, как это бывало раньше, чиновники подошли к вопросу несколько более современно. По-европейски или по-американски, если хотите. Сдвинули госзакупки транспортных средств для медицины и армии, а также для нужд чиновничьего цеха с будущих на нынешний год, выделили дополнительные деньги для кредитования спецпрограмм, отсрочили уплату утильсбора, дофинансировали лизинговую кампанию.
Притом лизинг, судя по всему, становится очень весомым аспектом, на который возлагаются большие надежды: Владимир Путин увеличил финансирование программ автолизинга с двух миллиардов рублей до восьми. То есть в четыре раза.
По государственной программе можно приобрести коммерческий транспорт через договор лизинга со скидкой 12,5%, но не более 625 000 рублей на один автомобиль. Естественно, «проходными» под «госдисконт» стали в первую очередь отечественные производители — ГАЗ, УАЗ, LADA, КАМАЗ, «Урал» и порядком «обрусевший» Ford из Елабуги. Однако скидка оказалась, вот уж невиданное дело, недостаточной!
Многие предприятия и коммерсанты не решились вкладываться в обновление парка или закупку дополнительных автомобилей, выбирая простои и ремонты. Осознанный это выбор или нет — вопрос интимный, но високосный год вынуждает всех жить одним днем и латать перелатанное.
Во-первых, наученные горьким опытом кабального кредитования, многие российские предприниматели не готовы даже рассматривать лизинговое соглашение. Даже читать условия не хотят, выбирая тяжелейшее испытание в лице покупки «основных средств» за наличные. Да, деньги вырваны из «оборотки», которой и так не хватает; да, сотрудники не получат вовремя зарплату и будут роптать; да, опустеет склад и встанут некоторые процессы; да, придется отказаться от опта в пользу розницы, теряя на объеме, и стыдливо договариваться с контрагентами об отсрочках. Зато машина не в кредит.
Пункт под номером два — незнание. Большинство бизнесменов просто не догадывается, что крупные лизинговые компании, такие, например, как Газпромбанк Автолизинг, получают от производителей существенные скидки и готовы ими поделиться с конечным потребителем. Ни один салон, даже при покупке за наличные, таких дисконтов не даст.
И, наконец, третий и контрольный: скидки на автолизинг бывают не только от государства. Так, тот же Газпромбанк Автолизинг готов — внимание! — заменить иссякшие государственные своими 5%, а за своевременность платежей упасть в цене еще на 2%. Итого получается скостить до 7% от стоимости авто — чем не подспорье на безрыбье?
…На следующий год суммы государственной поддержки автомобильного лизинга будут куда скромнее — нас всех ждет дефицит бюджета и неразрывно связанная с ним глобальная экономия на всем — от спичек до госпрограмм. Так что решение нужно принимать сегодня, и это будет не «шаг в счастливое будущее» или «задел на завтра». Нет. Это будет самое настоящее «подкладывание соломки».