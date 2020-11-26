Арифметика покупки: как приобрести новый автомобиль сегодня и не переплатить

Задача бизнеса на 2020 год — выжить. Без далеко идущих планов, вечеринок с фейерверками под Новый год и прочих атрибутов достатка. Но и после 1 января «глобального потепления» никто не обещает: вряд ли президент в традиционном обращении у кремлевских елей объявит о победе над пандемией и кризисом, о возвращении к нормальной жизни. Это не половцы с печенегами, это надолго. Значит, надо приспосабливаться, то есть принять новые правила игры и научиться по ним не только выживать, но и зарабатывать. Переход на новые рельсы никому и никогда просто не давался, но другого выхода нет. И не будет, сколько его не жди.

Минпромторг прознал о грядущей буре, вернее о ее продолжительности, явно раньше остальных и приготовился: вместо бессмысленного заливания проблемы деньгами и кредитами, как это бывало раньше, чиновники подошли к вопросу несколько более современно. По-европейски или по-американски, если хотите. Сдвинули госзакупки транспортных средств для медицины и армии, а также для нужд чиновничьего цеха с будущих на нынешний год, выделили дополнительные деньги для кредитования спецпрограмм, отсрочили уплату утильсбора, дофинансировали лизинговую кампанию.

Притом лизинг, судя по всему, становится очень весомым аспектом, на который возлагаются большие надежды: Владимир Путин увеличил финансирование программ автолизинга с двух миллиардов рублей до восьми. То есть в четыре раза.