Почему 150 дилеров Cadillac отказываются работать с американским брендом

Как пишет Wall Street Journal, около 150 дилеров Cadillac в США (всего в стране насчитывается примерно 900 торговых центров марки) перестанут работать с брендом из-за того, что не хотят нести дополнительные расходы, которые влечет за собой старт продаж первого электрического кроссовера марки — Cadillac Lyriq. Напомним, что модель должна появиться в продаже в 2022 году.

Затраты на закупку зарядных станций и оборудования для ремонта элекро-SUV, Cadillac оценил в 200 000 долларов. Тем, кто не хочет раскошеливаться, придется прекратить продажи всех машин бренда. В качестве компенсации Cadillac предлагает заплатить от 300 000 до миллиона долларов отступных. Что в итоге и предпочли 17% дилеров.

При этом о полном разрыве сотрудничества с корпорацией General Motors речи не идет, потому дилеры станут и дальше продавать машины других марок концерна.

Предположим, что столь массовый отказ связан с тем, что электрокроссовер появится только в 2022 году, а инвестировать надо уже сейчас. При этом в США продолжается рост заболеваемости коронавирусом, что добавляет неопределенности в сроки восстановления прежних доходов граждан. А значит трудно спрогнозировать, сколько электро-SUV удастся продать.

К слову, на одной из пресс-конферениций, управляющий директор Cadillac Middle East, Кристиан Соммер рассказал, что Cadillac Lyriq может приехать и в Россию. Посмотрим, получится ли у американцев воплотить в жизнь столь смелый план.