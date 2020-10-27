Ищем запасные части для автомобиля по лучшей цене

Автомобиль — транспортное средство, которое требует регулярного ухода и сервиса. Российские дороги в тандеме с погодой и «вежливостью» наших водителей ускоряют процесс износа многократно, а цены на детали только растут. Живете в городе? Значит, стоите в пробках. Дорожные заторы — тяжелые условия эксплуатации, которые вынуждают автовладельца либо сократить межсервисный интервал, либо чаще менять машину. И то и другое сейчас выглядит весьма дорогостоящим удовольствием, которое со временем вынуждает счастливого обладателя тратить на любимую игрушку всю зарплату. Чтобы этого не происходило, нужно грамотно подойти к процессу технического обслуживания. Другими словами, выбирать запасные части, которые не уступают в качестве, но стоят дешевле, чем «оригинал».
Начнем с теории: оригинальные запасные части — продукт, выпущенный по заказу автостроителя на конкретном заводе стороннего производителя, забрендированный и упакованный в коробочку. Будь то антифриз или помпа, свечи или лампочки, ремень ГРМ или аккумулятор. Автомобильные компании их не делают, просто заказывают у контрагентов, что намного дешевле и выгоднее: мир давно уже живет в режиме слияний и поглощений, коллабораций и объединений. За примерами далеко ходить не надо.
– Среди наших клиентов, — рассказывает главный механик мастерской «Якудза» Лев Коновалов, — немало поклонников Mitsubishi Outlander, под капотом которых стоит легендарный своей надежностью мотор 4B10. Помпа на него стоит без малого 16 000 рублей, а народ у нас, увы, не самый богатый. Приходится искать аналоги добротного качества. Так вот, мы выяснили, что аналогичный узел именитого бренда Aisin можно приобрести всего за 1600 рублей. Нашли на «Авито Авто» поставщика, который регулярно пополняет наши запасы, и работаем. Спрос, конечно, есть, ведь разница с оригинальной запчастью — 10 номиналов!
В качестве дополнения можно вспомнить про фары, которые сделаны либо Depo, либо на Hella, cвечи, которые для многих автопроизводителей делают NGK, сцепление, на котором будет стоять штамп LuK или Exedy, амортизаторы и насосы ГУР от Kayaba, а также ГРМ, который скорее всего будет принадлежать перу Borg Warner.
Опытные автовладельцы знают, что «коробочка» стоит порой дороже, чем железка, в нее завернутая. Иначе говоря, мы переплачиваем за бренд. Ведь предприятие не останавливается, когда закончит собирать заказанную партию. С конвейера продолжают сходить точно такие же запчасти, однако складывают их уже в другую «тару», клеят иную наклейку и продают по существенно более низкой цене. Правда, они уже называются «неоригинальными», в официальных магазинах не продаются, а искомую деталь предстоит еще найти.
Следующий мудрый пункт в списке — ремонт узла, а не комплексная его замена, как делают официальные дилеры. Железный рычаг стирается и разваливается намного позже, нежели резиновый сайлентблок, в него запрессованный. Щетки генератора можно заменить, продолжив ездить на «родном» агрегате еще несколько сот тысяч километров, а рулевую рейку давным-давно научились перебирать, возвращая агрегату молодость и полноценную работоспособность. Все эти услуги доступны, если поискать. Вопрос только — где искать и кому довериться.
Ответ на оба вопроса есть на «Авито Авто». Этот сервис объявлений стал удобным инструментом продаж для сотен малых предпринимателей, которые финансово не потянут место под солнцем на «маркете», но предлагают товар по действительно рыночной цене. Услуги по рекламе и продвижению не включаются в стоимость, отчего итоговый покупатель только выигрывает.
Подобрать же подходящий «магазинчик», где не обманут, достаточно просто: отзывы реальных покупателей помогут, а «звездная» система баллов позволит сделать выбор мгновенно.
Особенно удобно этот сервис использовать вдалеке от столиц: делаем запрос в удобном и простом поисковике, выбираем подходящее по цене и отзывам предложение и оформляем «Авито Доставку». Сервис устроен так, что у продавца просто нет шансов обмануть покупателя — деньги списываются с одного счета и поступают на другой исключительно в момент завершения сделки.