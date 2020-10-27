Ищем запасные части для автомобиля по лучшей цене

– Среди наших клиентов, — рассказывает главный механик мастерской «Якудза» Лев Коновалов, — немало поклонников Mitsubishi Outlander, под капотом которых стоит легендарный своей надежностью мотор 4B10. Помпа на него стоит без малого 16 000 рублей, а народ у нас, увы, не самый богатый. Приходится искать аналоги добротного качества. Так вот, мы выяснили, что аналогичный узел именитого бренда Aisin можно приобрести всего за 1600 рублей. Нашли на «Авито Авто» поставщика, который регулярно пополняет наши запасы, и работаем. Спрос, конечно, есть, ведь разница с оригинальной запчастью — 10 номиналов!

В качестве дополнения можно вспомнить про фары, которые сделаны либо Depo, либо на Hella, cвечи, которые для многих автопроизводителей делают NGK, сцепление, на котором будет стоять штамп LuK или Exedy, амортизаторы и насосы ГУР от Kayaba, а также ГРМ, который скорее всего будет принадлежать перу Borg Warner.

Опытные автовладельцы знают, что «коробочка» стоит порой дороже, чем железка, в нее завернутая. Иначе говоря, мы переплачиваем за бренд. Ведь предприятие не останавливается, когда закончит собирать заказанную партию. С конвейера продолжают сходить точно такие же запчасти, однако складывают их уже в другую «тару», клеят иную наклейку и продают по существенно более низкой цене. Правда, они уже называются «неоригинальными», в официальных магазинах не продаются, а искомую деталь предстоит еще найти.