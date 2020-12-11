Названы цены на кроссовер Cadillac XT4

Кроссовер Cadillac XT4 на российском рынке будет оснащаться двумя вариантами двигателя, работающими в паре с единственной КП — 9-ступенчатым «автоматом». Бензиновый мотор уже известен потребителю по другим моделям марки. Это 2-литровый 200-сильный турбированный агрегат. Второй движок — 2-литровый дизель мощностью 174 л. с. дебютирует на XT4.

В общей сложности, модель получила три варианта комплектации. Уже «в базе» машина оснащается полностью светодиодной передней и задней оптикой, аудиосистемой с 7 динамиками, восьмью подушками безопасности, передними и задними парктрониками, а также системами экстренного торможения, распознавания пешеходов и велосипедистов, определения расстояния до впереди идущего автомобиля и контроля полосы движения.

Цена кроссовера на период предзаказа в начальной комплектации luxuryс бензиновым двигателем составляет 3,25 млн рублей и 3,33 млн рублей — с дизелем. Комплектации premium luxury и sport с «бензинкой» под капотом обойдутся в 3,4 млн, а с дизельным агрегатом — в 3,47 млн рублей.