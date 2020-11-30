Чьи «понты» дороже: сравнительный тест Toyota Camry, Mazda6 и Hyundai Sonata

Сравнение внешнего вида наших героев совсем уж явного фаворита не выявляет. Бросаются в глаза разве что отличия в подходе дизайнеров. Так, при взгляде на «морды» Toyota Camry и Mazda6, привлекают внимание массивные «челюсти» — нижние кромки бамперов, брутально выставленные вперед.
У Hyundai Sonata этот элемент куда менее выражен и смотрится скроменее. У «корейца» визуальный акцент сделан на ином элементе — на головном свете. Вернее, на светодиодах ходовых огней, частично окантовывающих блок-фары и заползающих на капот. В оформлении задней части Sonata ее авторы тоже выпендрились, раскатав светодиодную полосу «габаритов» по всей ширине кормы и загнув ее «рогами» вверх по краям.
На столь дерзком фоне «тылы» у Camry и у «шестерки» свыглядят сдержанно и прямо-таки консервативно. Как пара уже седеющих родителей на дорогих великах в компании с сыночком-студентом, рассекающем на электросамокате. Какой из этих образов предпочесть — сказать сложно. Кому-то ближе юный хипстер, а кому-то его перебесившиеся предки…
В номинации лучшего дизайна салона, безусловно, следует отдать пальму первенства Hyundai Sonata. Оно и понятно: «кореец» гораздо более молодая модель на фоне японских конкурентов. Достаточно одного взляда на его цифровую приборку, здоровенный монитор «головы» мультимедийной системы, «кнопочный» (без привычно-традиционного рычага) селектор переключения режимов «автомата» — оба «японца» смотрятся явно бледнее.
У последних и мониторчики сильно меньше, и, например, проекции боковых видиокамер заднего вида на приборку, как в Sonata — нет. Опция эта, надо признать, конечно прикольная, но в условиях московской осени объективы заплевываются грязью быстрее, чем хотелось. Зато Mazda6 порадовала удобством своей традиционной «крутилки» между передними сиденьями, предназначенной для манипуляций с меню «мультимедийки». Кто-то скажет, что это прошлый век. А по мне — куда удобне, чем на ходу тянуться и тыкать пальчиками в экран над центральной консолью или «прыгать» по радиоканалам-трекам, на ощупь перещелкивая рулевой переключатель.
С точки зрения водительской спины и пятой точки, наиболее комфортными показались сиденья в Camry и Sonata. Зато в поворотах тебя чуть лучше удерживает кресло Mazda6. Toyota, кстати, меньше всех сэкономила на шумоизоляции салона: в Hyundai Sonata и Mazda6 звук от колесных арок иногда просто достает, ведь резина на всех трех машинах во время теста была установлена зимняя, — «шипастая» и громкая на ходу.
Интересно оказалось сравнить и ходовые качества седанов. Все они оснащены 2,5-литровыми бензиновыми моторами схожей мощности: по 180 «лошадей» у Camry с Sonata и 194 л. с. — Mazda6. Трансмиссия у всех тоже почти одинаковая: передний привод и 6-ступенчатый «автомат».
Более мощная «шестерка» оказалась ожидаемо шустрее при разгоне, как по ощущениям, так и при взгляде на каталожные технические характеристики — 8,2 секунды до 100 км/ч. Toyota Camry и Hyundai Sonata показывают более сдержанную динамику — 9,9 и 9,2 секунды соответственно. Чуть более красивые паспортные цифры у Sonata, как показала практика, чувственно если и улавливаются, то только когда стартуешь с места на одной машине, потом быстренько пересаживаешься в другую и повторяешь такой маневр. В общем — плюс-минус то же самое.
Что касается управляемости, то тут в лидеры выбилась Mazda6 и с точки зрения пресловутой «чуйкости» рулевого управления, и в четкости следования по траектории (как в поворотах, так на прямой, причем на любой скорости).
Впрочем, Sonata, если и отстает от «шестерки», то ненамного. Серьезных нареканий к подвеске и рулю тут не предъявишь. К слову, по сравнению с корейской моделью-предшественницей — кардинально другая машина. В меру комфортабельная, но отчетливо «драйверская». Словно и не «кореец» вовсе. Toyota Camry же обогнала конкурентов по уровню общей комфортабельности.
Да, рулится она не так отчетливо, как соперники. Зато всевозможные дорожные гадости, включая здоровенные выбоины в асфальте и зубодробительные трамвайные стрелочные переводы, «Камрюха» проходит гораздо спокойнее, чем «шестерка» и «Cоната». Работа подвески Toyota такова, что «лежачих полицейских» на ней можно проскакивать на заметно более высокой скорости.
ЧЬИ ПОНТЫ ДЕШЕВЛЕ?
Что же касается цен, то тут «корейцы» все-таки стараются выдерживать свой прежний стиль — быть чуть дешевле японских одноклассников. По крайней, мере в этой номинации они решили не догонять своих извечных соперников. Поэтому Hyundai Sonata с мотором и КП, побывавшая в наших руках, обойдется не менее, чем в 1 900 000 рублей.
На втором месте по величине цифр в схожей комплектации расположилась Mazda6 с ценником от 2 129 000 дешевеющих рублей.
И самый дорогой в нашей троице седанов автомобиль — Toyota Camry. За нее просят не менее 2 138 000 русских денег. Что японцам — только на руку. Машины этой марки пользуются повышенным спросом и медленнее дешевеют на вторичном рынке, привлекая тем самым потенциальных владельцев «секонд-хенда». Видимо, потому компания и может себе позволить удерживать цены на свои новые автомобили.