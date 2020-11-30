Чьи «понты» дороже: сравнительный тест Toyota Camry, Mazda6 и Hyundai Sonata

Сравнение внешнего вида наших героев совсем уж явного фаворита не выявляет. Бросаются в глаза разве что отличия в подходе дизайнеров. Так, при взгляде на «морды» Toyota Camry и Mazda6, привлекают внимание массивные «челюсти» — нижние кромки бамперов, брутально выставленные вперед.

У Hyundai Sonata этот элемент куда менее выражен и смотрится скроменее. У «корейца» визуальный акцент сделан на ином элементе — на головном свете. Вернее, на светодиодах ходовых огней, частично окантовывающих блок-фары и заползающих на капот. В оформлении задней части Sonata ее авторы тоже выпендрились, раскатав светодиодную полосу «габаритов» по всей ширине кормы и загнув ее «рогами» вверх по краям.

На столь дерзком фоне «тылы» у Camry и у «шестерки» свыглядят сдержанно и прямо-таки консервативно. Как пара уже седеющих родителей на дорогих великах в компании с сыночком-студентом, рассекающем на электросамокате. Какой из этих образов предпочесть — сказать сложно. Кому-то ближе юный хипстер, а кому-то его перебесившиеся предки…