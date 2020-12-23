В России стартовали продажи особенного кроссовера Chery Tiggo 4

В пакет Limited Edition вошли белые полосы вдоль кузова, а также специальные эмблемы на передних дверях и заднем бампере. Бонусом идут накладки порогов и комплект ковриков. За весь этот комплект предлагается доплатить 30 000 рублей, притом он доступен только для старших комплектаций.

Напомним, что Tiggo 4 — самая доступная модель китайской марки Chery. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», с недавнего времени машина немного обновилась: изменился список и наполнение комплектаций, а старый мотор объемом 1,5 л уступил место модернизированному.

А еще китайский производитель привел любопытные данные по продажам: оказывается, россияне активно меняют подержанные BMW на новые Cheryexeed! И российское подразделение Chery вполне довольно первыми результатами премиального суббренда.