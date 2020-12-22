Чего категорически нельзя дарить автовладельцу на Новый год

Один из самых сомнительных новогодних даров обладателю машины — что-то из разряда ароматизаторов для салона. По непонятной причине куча «неавтомобильного» народа уверена, что в машине обязательно требуется организовать филиал парфюмерного магазина.
Это еще как-то можно понять в случае дешевого китайского авто, отчаянно «благоухающего» пластиком или древних «жигулей», в которых воняет не только бензином и выхлопными газами, но и всеми его многочисленными предыдущими хозяевами одновременно. Но в современной легковушке зачем благоухающие «елочки» развешивать?
Не менее «полезный» новогодний подарок человеку за рулем — шизофренические сувениры, предназначенные качаться, махать лапками на ходу или шевелить конечностями под лучами солнца на передней панели под лобовым стеклом транспортного средства. Лично я, получив в подарок что-то из подобной бессмысленной ерунды, немедленно изложил бы дарителю свою точку зрения на его умственные способности.
Хотя пьяных водителей на дорогах у нас сейчас все меньше и меньше (если верить полицейским данным, конечно), но до сих пор приходится порой сталкиваться с убеждением, что алкотестер — очень неплохой подарок автомобилисту. Дело в том, что нормальный алкотестер, показывающий близкие к реальности цифры содержания алкоголя в выдохе, а не температуру на поверхности Марса, стоит приличных денег — более 10 000 рублей.
Поэтому, коли речь заходит о подобных расходах на подарок выпивающему человеку, уж лучше порадовать его по-настоящему: вручить, например, приобретенную за сопоставимую сумму бутылку дорогого брендового коньяка, виски или крутого вина.
Не менее бестолково подарить владельцу машины что-то из разряда автомобильной «бытовой техники». Например автомобильный пылесос, кружку с подогревом от бортовой сети, электрический скребок для льда и иже с ними. Хотя бы потому, что автопылесос, как правило, недостаточно мощен для нормальной уборки салона. Лучше за минимальную сумму всосать все и вся промышленным пылесосом на ближайшей мойке. Электроскребок для удаления льда по своей эффективности, на самом деле, не сильно превосходит старого доброго пластмассового конкурента. Особенно, если в процессе чистки прогревать мотор и тем временем потихоньку оттаивать салон и окна. Электрокружка— и вообще странная по нынешним временам вещь. Большинство современников просто покупает в ближайшем фаст-фуде или на АЗС стакан кофейной бурды «на вынос» и на этом успокаивается.
В общем, с подарками автомобилисту, на самом деле, все обстоит также, как и с презентами любому другому человеку: дарить нужно исключительно то, что конкретный гражданин действительно хочет получить. Дежурная подарочная автоерунда ничем, по сути, не отличается от новогодних носков «от Деда Мороза» для мужчины, или «духов» из соседнего «фикспрайса» для женщины.
А вот какой подарок реально порадует автовладельца в новом году, вы можете узнать здесь.