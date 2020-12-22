Чего категорически нельзя дарить автовладельцу на Новый год

Один из самых сомнительных новогодних даров обладателю машины — что-то из разряда ароматизаторов для салона. По непонятной причине куча «неавтомобильного» народа уверена, что в машине обязательно требуется организовать филиал парфюмерного магазина.

Это еще как-то можно понять в случае дешевого китайского авто, отчаянно «благоухающего» пластиком или древних «жигулей», в которых воняет не только бензином и выхлопными газами, но и всеми его многочисленными предыдущими хозяевами одновременно. Но в современной легковушке зачем благоухающие «елочки» развешивать?

Не менее «полезный» новогодний подарок человеку за рулем — шизофренические сувениры, предназначенные качаться, махать лапками на ходу или шевелить конечностями под лучами солнца на передней панели под лобовым стеклом транспортного средства. Лично я, получив в подарок что-то из подобной бессмысленной ерунды, немедленно изложил бы дарителю свою точку зрения на его умственные способности.

Хотя пьяных водителей на дорогах у нас сейчас все меньше и меньше (если верить полицейским данным, конечно), но до сих пор приходится порой сталкиваться с убеждением, что алкотестер — очень неплохой подарок автомобилисту. Дело в том, что нормальный алкотестер, показывающий близкие к реальности цифры содержания алкоголя в выдохе, а не температуру на поверхности Марса, стоит приличных денег — более 10 000 рублей.