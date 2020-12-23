В Россию приехал новый и подорожавший Range Rover Velar

Да, Range Rover Velar нисколько не изменился снаружи, зато внутри получил новый руль, улучшенную медиасистема, а также продвинутую системой очистки воздуха. Другим приятным дополнением стала система активного шумоподавления.

Линейка дизелей отныне состоит из новых моторов серии Ingenium: мощность двухлитрового агрегата специально под нас снижена до 199 л. с., хотя отдача рядной трехлитровой «шестерки» осталась будет такой же, как везде — 300 л. с. Посередине — версия D250 на 249 л. с.

Интересно, что 400-сильный бензиновый P400 оснащен электрическим «довеском» — то есть технологией мягкого гибрида (MHEV).

Цены соответствуют статусу: купить такую машину, можно лишь имея 4 641 000 рублей, хотя дореформенный «Велар» реально прибрести на четверть миллиона дешевле. В топе новинка предлагается за 6 960 000 рублей.

Кстати, относительно недавно Jaguar Land Rover объявил о начале российских продаж нового Land Rover Defender. Пока внедорожник доступен в пятидверной версии 110. Короткобазные Defender 90 с трехдверным кузовом придут в начале следующего года.