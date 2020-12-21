Во сколько обходится автовладельцам замена светодиодных фар

ADAC провел исследование, по результатам которого выяснилось, что срок службы LED-фар составляет от 3000 до 10000 часов. Что касается задних фонарей, то часто они держаться дольше. Ресурс могут сократить влага, которая нередко проникает в блок-фару и сбои в сложной электронике.

При этом отремонтировать фары и фонари зачастую невозможно. Светотехника опечатана, и в нее не залезть. Поэтому замены получаются очень дорогими. Если брать премиальные машины, то эта операция может стоить от 2200 до 4800 евро. Вы только представьте: без малого полмиллиона рублей! Для старой машины, такой «прайс» — целая катастрофа. Для сравнения: замена галогеновой лампы обойдется в Германии в 15 евро — немногим меньше 1500 рублей.

Для машин классом ниже, ценник гуманнее, но ненамного. Скажем, для авто компакт-класса замена фары стоит от 700 до 1400 евро, а поменять фонарь обойдется в 200—300 евро. Замена фары на машине среднего класса влетит в 1200—1800 евро, что по нынешнему курсу составляет 110 000 — 165 000 рублей. А обновление фонаря — 270—340 евро, то есть около 30 000 «деревянных».

Немцы требуют от производителей сделать так, чтобы фары стали ремонтопригодны, ведь это снизит их стоимость обслуживания. Например, в них должны быть предусмотрены сменные компоненты, чтобы можно было быстро поменять вышедший из строя светодиод.

Светодиоды и у нас очень любят. Значит вопросы ремонта и обслуживания таких фар касаются и россиян. Ведь запчасти привозят в Россию из-за рубежа, где покупают за евро. Учитывая то, что рубль ослаб, ремонт светотехники рискует стать в России непомерно дорогим. Даже сейчас матричная фара стоит дороже 250 000 рублей. Плюс, около 30 000 рублей придется заплатить за установку и настройку интеллектуального светового прибора. Дальше цены будут только расти.