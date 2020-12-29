Новый Volkswagen Tiguan проверили «лосиным» тестом

Тест проводили специалисты km77.com. Первую попытку экстренного объезда препятствия провели на скорости 75 км/ч. В результате испытание было провалено, ведь машина задела один из конусов.

На второй попытке скорость была 77 км/ч, и вот тут «Тигуан» без проблем прошел тест. Также эксперты отметили, что при прохождении ретардера на 78 км/ч подвеска «Тигуана» работала почти на пределе своих возможностей.

Мы не знаем квалификации людей, которые проводили испытания, поэтому не станем делать скоропалительных выводов. Сейчас ясно одно — тест кроссовер прошел, пусть и не идеально. Кстати, обновленный Tiguan журналисты взяли с 1,5-литровым 150-сильным мотором и «роботом». Такой можно купить в России минимум за 1 859 900 рублей.