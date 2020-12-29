Новый Volkswagen Tiguan проверили «лосиным» тестом

Фото из открытых источников
Журналисты одного из европейских изданий провели так называемый «лосиный» тест обновленному кроссоверу Volkswagen Tiguan. Испытание дает возможность понять, как ведет себя автомобиль во время экстренных маневров, когда нужно объехать внезапно возникшее на дороге препятствие. Результаты получились неоднозначными.

Тест проводили специалисты km77.com. Первую попытку экстренного объезда препятствия провели на скорости 75 км/ч. В результате испытание было провалено, ведь машина задела один из конусов.

На второй попытке скорость была 77 км/ч, и вот тут «Тигуан» без проблем прошел тест. Также эксперты отметили, что при прохождении ретардера на 78 км/ч подвеска «Тигуана» работала почти на пределе своих возможностей.

Мы не знаем квалификации людей, которые проводили испытания, поэтому не станем делать скоропалительных выводов. Сейчас ясно одно — тест кроссовер прошел, пусть и не идеально. Кстати, обновленный Tiguan журналисты взяли с 1,5-литровым 150-сильным мотором и «роботом». Такой можно купить в России минимум за 1 859 900 рублей.

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29 декабря 2020
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