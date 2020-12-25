LADA 4x4 и 3 рамных внедорожника за те же деньги

Напомним, что отечественный вездеход с несущим кузовом начали собирать в Тольятти еще в 1977 году. И с тех пор в автомобиле принципиально мало что изменилось. Тем не менее, несмотря на почтенный возраст, модель до сих пор пользуется огромной популярностью у наших соотечественников, да и агрегаты хорошо знакомы. Под капотом «Лады» работает безальтернативный 1,7-литровый бензиновый мотор, мощностью 80 «лошадей» и 5-ступенчатая «механика».

Но LADA 4x4 — это все же кроссовер с хорошими внедорожными возможностям. А если хочется купить не очень дорогой настоящий рамный внедорожник, нужно обратить внимание на вторичный рынок. Там есть довольно интересные предложения.

УАЗ Патриот

В 630 000 рублей укладывается ульяновский «рамник» 2017 года выпуска с довольно скромным пробегом в 37 000 км. Под капотом полноприводника работает 2,7-литровый бензиновый мотор в 135 л. с. в паре с «механикой».

Все недостатки УАЗа хорошо известны: ржавеющая рама, отвратительное качество покраски, посредственное поведение на асфальте и плохая эффективность тормозной системы. Но на бездорожье все это отходит на второй план. Если автомобилю не мешать судорожными движениями руля, то он пройдет через самые крутые буераки. А по размеру салона он гораздо просторнее «Нивы».