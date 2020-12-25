LADA 4x4 и 3 рамных внедорожника за те же деньги

Фото из открытых источников
Вазовский «проходимец» с несущим кузовом — LADA 4x4, который в прошлом называли ВАЗ-2121 «Нива», нынче можно купить за 630 900 рублей. Но на вторичном рынке за те же деньги можно приобрести и настоящий рамный внедорожник. О самых интересных предложениях рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Напомним, что отечественный вездеход с несущим кузовом начали собирать в Тольятти еще в 1977 году. И с тех пор в автомобиле принципиально мало что изменилось. Тем не менее, несмотря на почтенный возраст, модель до сих пор пользуется огромной популярностью у наших соотечественников, да и агрегаты хорошо знакомы. Под капотом «Лады» работает безальтернативный 1,7-литровый бензиновый мотор, мощностью 80 «лошадей» и 5-ступенчатая «механика».

Но LADA 4x4 — это все же кроссовер с хорошими внедорожными возможностям. А если хочется купить не очень дорогой настоящий рамный внедорожник, нужно обратить внимание на вторичный рынок. Там есть довольно интересные предложения.

УАЗ Патриот

В 630 000 рублей укладывается ульяновский «рамник» 2017 года выпуска с довольно скромным пробегом в 37 000 км. Под капотом полноприводника работает 2,7-литровый бензиновый мотор в 135 л. с. в паре с «механикой».

Все недостатки УАЗа хорошо известны: ржавеющая рама, отвратительное качество покраски, посредственное поведение на асфальте и плохая эффективность тормозной системы. Но на бездорожье все это отходит на второй план. Если автомобилю не мешать судорожными движениями руля, то он пройдет через самые крутые буераки. А по размеру салона он гораздо просторнее «Нивы».

Фото из открытых источников

Mitsubishi Pajero

«Японец» дебютировал в 1981 году на мотор-шоу в Токио. Продажи стартовали приблизительно через год, причем сначала покупателям предложили трехдверный вариант «вездехода», а длиннобазная версия с пятью дверями появилась спустя год.

В ту сумму, которая у нас есть, попадает «Паджерик» третьего поколения, собранный с 2003-го по 2005 год. В арсенале авто — 202-сильный бензиновый мотор объемом 3,5 л, работающий в паре с «автоматом» и полным приводом. Попадаются и варианты с 3,2-литровым «дизелем» в 160 л. с. и «механикой».

На выбор подержаного «японца» повлияло то, что этот автомобиль много престижнее вазовскго кроссовера, комфортнее, да и салон заметно больше.

Suzuki Jimny

Это автомобиль до сих пор очень популярен и востребован во многих странах, в том числе и в России. Миниатюрный вездеход увидел свет в 1970 году и с тех пор никогда не изменял своей философии. У всех поколений модели в основе конструкции прочная лонжеронная рама.

Имея в кармане 630 000 рублей, на «вторичке» можно найти Jimny третьей генерации, выпущенный в 2008 году. Под капотом такого автомобиля будет бензиновый мотор объемом 1,3 л с отдачей в 80 сил. Движок работает только с «механикой». «Автоматические» экземпляры дороже и не укладываются в бюджет.

Что касается пробега, то он окажется приличным — от 150 000 км. Поэтому автомобиль потребует определенных вложений. Зато вы станете обладателем поистине культовой машины, которая может пройти там, где более дорогие внедорожники просто завязнут.

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26 декабря 2020
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