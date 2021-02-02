Стартовали продажи обновленного кроссовера Infiniti QX50

В экстерьере обновленной версии Infiniti QX50 добавился лишь новый вариант окраски кузова — коричневый металлик «Мокка миндаль». Кроме того, новый дизайн брелока ключа зажигания теперь не позволит спутать его со стандартным ниссановским.

Основные новости — в салоне кроссовера. Он обзавелся новой информационно-развлекательной системой Infiniti InTouch™ с двумя дисплеями и встроенной поддержкой протоколов CarPlay & Android Auto. Новая «мультимедийка» может похвастать WXGA-дисплеем с разрешением 1280x768 и улучшенной графикой. За быстродействие системы отвечает более мощный четырехъядерный процессор Arm Cortex-A9, а также увеличенный до 2 Гб объем оперативной памяти. Bluetooth-модуль системы подняли до уровня 4.1 с новым программным обеспечением. Голосовое управление теперь распознает до 6000 команд вместо прежних 500.

В оснащение базовой версии QX50 ввели камеру заднего вида и задние датчики парковки.

Силовые агрегаты машины остались прежними: 2-литровый 249-сильный бензиновый двигатель VC-Turbo, вариатор и полноприводная трансмиссия. ом цикле составляет всего 8,6 л.

Цены на обновленный Infiniti QX50 стартуют с отметки в 3,4 млн. рублей с учетом скидки по «трейд-ин».