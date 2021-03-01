Стартовали российские продажи кроссовера Jaguar E-Pace 21-го модельного года

Jaguar Е-Pace 21-го модельного года для российского рынка оснащается тремя вариантами двухлитровых турбодвигателей: дизелем мощностью 199 л. с. и с двумя «бензинками» — 200 л. с. и 249 л. с. Все моторы работают в паре с единственно возможной полноприводной трансмиссией с девятиступенчатым «автоматом».

В базовой комплектаци кроссовер оснащен двухзонным климат-контролем, системой JaguarDrive Control с четырьмя режимами движения, системой адаптации к дорожному покрытию, камерами кругового обзора, стояночным обогревом двигателя и салона, а также «мультимедийкой» Pivi Pro с 11.4-дюймовым сенсорным экраном. Для приобретения модели потребуется обладать не менее чем 3,8 млн. рублей. «Топовый» Jaguar Е-Pace обойдется уже в 4,4 млн. рублей.