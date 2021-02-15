Миниреволюция: первый тест-драйв нового кроссовера Volkswagen Tiguan

При первом знакомстве с новым (или все-таки обновленным?) кроссовером VW Tiguan сразу бросается в глаза его «морда». Фары явно перекочевали сюда с VW Golf 8-го поколения. Который, кстати, должен тоже вот-вот приехать в Россию. Впечатляет, что уже «в базе» немецкому SUV полагается светодиодная оптика. Задние фонари, кстати, тоже диодные.

Но не по ним рестайлинговый Tiguan будут отличать в потоке, а по названию модели на кузове, расположенному как у старшего брата Touareg — посреди пятой двери, большими буквами. Такой дизайн, как известно, особенно по душе китайцам — чтоб все вокруг знали, на чем уважаемый человек бороздит просторы! И под этот стиль вынуждены подстраиваться все ведущие автопроизводители — игнорировать требования крупнейшего рынка на планете никто не может себе позволить.

В оформлении салона Tiguan произошла, прямо скажем, настоящая мини-революция. Заметим, что эргономику и дизайн интерьера вообще всех машин Volkswagen по праву можно считать чуть ли не самыми консервативными в мире. Немцы давным давно раз и на всегда отточили все нюансы рабочего места водителя, а потом с каждым новым поколением (и это касается любой легковушки VW), лишь осовременнивают дизайн всех кнопочек-крутилок, да добавляют новые опции. «Приборку» тоже омолаживали многократно: ставили вместо аналоговой цифровую, вместо черно-белой — цветную, на смену ей — многоцветную, но с новыми наворотами…