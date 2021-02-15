Миниреволюция: первый тест-драйв нового кроссовера Volkswagen Tiguan

При первом знакомстве с новым (или все-таки обновленным?) кроссовером VW Tiguan сразу бросается в глаза его «морда». Фары явно перекочевали сюда с VW Golf 8-го поколения. Который, кстати, должен тоже вот-вот приехать в Россию. Впечатляет, что уже «в базе» немецкому SUV полагается светодиодная оптика. Задние фонари, кстати, тоже диодные.
Но не по ним рестайлинговый Tiguan будут отличать в потоке, а по названию модели на кузове, расположенному как у старшего брата Touareg — посреди пятой двери, большими буквами. Такой дизайн, как известно, особенно по душе китайцам — чтоб все вокруг знали, на чем уважаемый человек бороздит просторы! И под этот стиль вынуждены подстраиваться все ведущие автопроизводители — игнорировать требования крупнейшего рынка на планете никто не может себе позволить.
В оформлении салона Tiguan произошла, прямо скажем, настоящая мини-революция. Заметим, что эргономику и дизайн интерьера вообще всех машин Volkswagen по праву можно считать чуть ли не самыми консервативными в мире. Немцы давным давно раз и на всегда отточили все нюансы рабочего места водителя, а потом с каждым новым поколением (и это касается любой легковушки VW), лишь осовременнивают дизайн всех кнопочек-крутилок, да добавляют новые опции. «Приборку» тоже омолаживали многократно: ставили вместо аналоговой цифровую, вместо черно-белой — цветную, на смену ей — многоцветную, но с новыми наворотами…
У нынешнего Tiguan щиток, кстати, здоровенный — 10,25 дюйма, с несколькими вариантами оформления. Но дизайн остался прежним — неистребимо-фольксвагеновским! Микрореволюция тут в другом: у рестайлингового Tiguan всевозможные кнопочки на центральной консоли перестали быть физическими и превратились в сенсорные! С их коллегами на руле произошла та же трансформация.
И исполнил ее VW на высшем уровне. Не знаю, как кому, а мне доставляло настоящее тактильное удовольствие пользоваться этими сенсорами. Первое время не мог удержаться, чтобы что-то там лишний раз не порегулировать: температуру в салоне установить повыше и немедленно вернуть назад или с интенсивностью и направлением обдува поиграть. Прикольная игрушка получилась!
Кроме кнопок-«сенсоров», кроссовер получил новую симпатичную «мультимедийку» MIB3. Тут и навигация, и подключение Apple CarPlay и Android Auto, и беспроводная зарядка, и вид с камер проецируется на тачскрин (6,5 дюймов в версиях подешевле, 9,2 дюйма — в топовых) — все как положено. Надо сказать, что и тут эргономисты VW проявили присущую им стабильность: включить обогрев лобового стекла, в Tiguan, как и раньше, можно лишь через меню мультимедийной системы. Идею установить отдельную кнопку с такой функцией куда-нибудь на руль или центральную консоль немцы, видимо, воспринимают как предательство идеалов.
На ходу Tiguan остался все тем же замечательным Тигуаном. Рулевое управление — на зависть конкурентам. В поворотах машина держит траекторию, словно гвоздями к дороге прибитая, а крены — минимальны (для кроссовера, разумеется). Двигатели (все бензиновые) тянут, как положено. Топовые 180-ти и 220-сильные — вообще «огонь»! Но и со 150-сильным мотором под капотом машинка вполне себе двигается.
Однако все вышесказанное справедливо для асфальта. Съехав с него, манеру вождения придется сменить. «Дубасить» по гравийным дорожкам, не глядя под колеса — это не для водителя Tiguan. Не дай бог, словишь приличную выбоину или серьезный камень под колесо. Жесткий «бабах» из подвески немедленно сообщит тебе, что это тебе не УАЗик, наглядно продемонстрировав, чем именно конструкторам приходится жертвовать ради отличной управляемости на асфальте.
Но если передвигаться по пересеченной местности более спокойно и аккуратно, Тигуан тоже не разочарует. Он и в горушку затянет бодро, и в узкость какую-нибудь легко протиснется — спасибо видеокамерам по кругу. Кстати, умных систем, отвечающих за комфорт и безопасность, тут более, чем достаточно. Впрочем, с этим у VW никогда не было пробелов. Не хватает, пожалуй, лишь пылесоса и кофеварки.
Заметим, кстати, что по сравнению с доресталинговой версией, кроссовер практически не подорожал. «База» стартует примерно с того же уровня — около 1,7 млн. рублей за машину со 125-сильным движком и 6-ступенчатой МКП.
В сопоставимых комплектациях цены если и выросли по сравнению с «дорестайлом», то незначительно — в пределах 100 000 рублей. В принципе, они даже ниже, чем у другой «звезды» сегмента кроссоверов на нашем рынке — Toyota RAV4. Но вот цена топового Tiguan R-Line — да, не маленькая, но зато как он красив в своем модном костюме. В оснащении с 220-сильным мотором кроссовер запросит за себя без малого 3 млн по-прежнему дешевеющих российских рублей.