Стартовали продажи нового кроссовера Renault Duster

Покупатель может выбрать один из четырех уровней оснащения — Access, Life, Drive и топовой Style, — а также лимитированную серию Edition One. Кроссовер предлагается с приводом 4х2 и 4х4. Самая дешевая полноприводная версия модели стартует с цены в 1,15 млн. рублей.

Новый Duster получил наддувный бензиновый 150-сильный двигатель Tce150, дебютировавший ране в России на другом кроссовере — Renault Arkana. Машина с таким движком доступна для приобретения по цене от 1,34 млн. рублей. Трансмиссия с вариатором у Duster соответствует ценнику не ниже 1,4 млн. рублей. Кроме турбированного бензинового мотора,в гамме силовых агрегатов кроссовера присутствуют атмосферный бензиновый 2-литровый двигатель (143 л. с.) и дизель 1.5 dCi мощностью 109 л. с.