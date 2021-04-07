Jeep показал тизер нового кроссовера

В видеотизере можно различить некоторые детали кузова. Например, решетку радиатора и часть названия, которое заканчивается буквами ER. Таким образом, предположим, что речь идет именно о модели Commander. Напомним, что сейчас это название Jeep использует только в Китае. Там выпускают семиместный кроссовер Grand Commander для продажи исключительно на рынке Поднебесной.

Новый Commander, который сначала предложат для ряда развивающихся стран, построят на базе модели Compass, удлинив задний свес и колесную базу. Что касается силовых агрегатов, то пока известно о наддувном моторе объемом 1,3 литра у которого будет два варианта мощности — 150 и 180 л. с. С этим агрегатом станут продавать переднеприводную версию, а вариант со всеми ведущими оснастят 200-сильным «дизелем» Multijet и 9-ступенчатым «автоматом».