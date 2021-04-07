Jeep показал тизер нового кроссовера

Фото из открытых источников
Jeep представил короткий видеоролик новой трехрядной модели. Вероятно, производитель хочет возродить кроссовер Commander, который отправили на пенсию около десяти лет назад. Новый SUV может появиться уже во втором квартале этого года.

В видеотизере можно различить некоторые детали кузова. Например, решетку радиатора и часть названия, которое заканчивается буквами ER. Таким образом, предположим, что речь идет именно о модели Commander. Напомним, что сейчас это название Jeep использует только в Китае. Там выпускают семиместный кроссовер Grand Commander для продажи исключительно на рынке Поднебесной.

Новый Commander, который сначала предложат для ряда развивающихся стран, построят на базе модели Compass, удлинив задний свес и колесную базу. Что касается силовых агрегатов, то пока известно о наддувном моторе объемом 1,3 литра у которого будет два варианта мощности — 150 и 180 л. с. С этим агрегатом станут продавать переднеприводную версию, а вариант со всеми ведущими оснастят 200-сильным «дизелем» Multijet и 9-ступенчатым «автоматом».

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7 апреля 2021
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