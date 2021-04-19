Toyota представила новейший кроссовер

Первые буквы bZ читаются как beyond zero, что в переводе означает «за пределами нуля». А 4X означает наличие у модели полного привода.

На данный момент известно, что кроссовер разработан совместно с Subaru и базируется на новой платформе e-TNGA. Другие подробности, а также технические характеристики, производитель держит в секрете.

В «Тойоте» упомянули лишь о том, что по простору в салоне кроссовер bZ4X можно сравнить с седанами D-сегмента (Mazda 6), а вот по габаритам он ближе к моделям C-класса (Toyota Corolla).

Из особенностей модели отметим руль в виде штурвала, который выполнен в стиле концепта Lexus LF-Z Electrified, а также огромный монитор в центре передней панели.