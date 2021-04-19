Капремонт по-корейски: первый тест-драйв нового Hyundai Santa Fe

Фото: АвтоВзгляд (Максим Гомянин)
Еще до появления нового Hyundai Santa Fe на свет, в сети бродила масса слухов о модели. Чтобы развеять большинство из них, обозреватель портала «АвтоВзгляд» оседлал по очереди две версии «Санты» и горцевал на них по дорогам Северного Кавказа, собирая кочки и рытвины. Все ли сдюжили?

Вкратце напомню, что четвертое поколение «Санты» появилось в 2018 году. То есть автомобиль свежий, но корейцы уже его обновили. В этом и заключалась одна из главных загадок. Еще до того, как «живые» машины появились у российских дилеров, разномастные автоэксперты из архаичных печатных изданий, принялись яростно спорить друг с другом. Кто-то называл модель рестайлингом, а кто-то говорил про новое поколение.

Причин рвать на себе волосы в отчаянных словесных баталиях действительно было много. Начнем с того, что «Санта» переехал на новую платформу, знакомую по «Сонате», и из-за этого изменились его габариты. В длину кроссовер подрос на 15 мм, в ширину на 10 мм, а в высоту на 5 мм. При этом пространство для ног у пассажиров второго ряда увеличилось на 34 мм. И это все при неизменной колесной базе, которая, напомним, равна 2765 мм.

Фото: Hyundai

Точку в споре поставило представительство, которое рассказало, что автомобилю провели именно рестайлинг, но вот такой по-азиатски основательный. С таким подходом к обновлению модели корейцы похожи на отчаянную домохозяйку, которая, собираясь убирать пыль в квартире, походу дела переклеила обои, разобрала межкомнатные перегородки и завезла новую бытовую технику. Настоящий капитальный ремонт!

ВНЕШНОСТЬ — НЕ ГЛАВНОЕ

Оценивая корейский рестайлинг в стиле капремонта, отмечаю, что внешность «Санты» стала привлекательнее. Дизайнеры обновили бамперы, решетку радиатора и установили новую оптику.

Фонари, в зависимости от комплектации, могут быть как с галогенками, так и полностью светодиодные. А любителям красивостей предложили и новый дизайн колесных дисков. Оценить его лучше на фото.

Фото: Hyundai

САЛОН КРАСТОТЫ

В салоне основное внимание к центральной консоли, которую основательно переделали. Она стала выше, и это усиливает ощущение, что у водителя и пассажира теперь как бы отдельная жилплощадь. Привычный селектор «автомата» отправили на пенсию, заменив его кнопочным пультом, а рядом расположили шайбу системы Terrain Mode. С ее помощью водитель может менять ездовые режимы.

В завершении картины, вокруг «разбросали» множество клавиш управления климатом и мультимедиа. Тут видно, что корейцы не спешат за современной модой, которая диктует минимум физических кнопок.

Наконец, у водителя появилась и полностью цифровая 12-дюймовая панель приборов. А монитор на передней панели, в зависимости от комплектации, может быть 8-дюймовым или диагональю 10,25 дюймов.

Заметим и то, что поменяли производителя музыки. Не очень известную у нас продукцию компании Crell сменил божественный Harman/Kardon. Забегая вперед скажу, что популярные кавказские мелодии премиальная акустика выдает чисто и без помех.

Фото: АвтоВзгляд (Максим Гомянин)

АГРЕГАТНАЯ БАЗА

В гамме двигателей — три мотора, и все они новые. Два бензиновых, объемом 2,5 и 3,5 литра развивают 180 и 249 сил соответственно. Есть и 2,2-литровый «дизель» мощностью 199 л. с.

Агрегат на тяжелом топливе самый технически сложный. У него гильзованный алюминиевый блок, а головка блока и балансирные валы составляют единый узел. Привод ГРМ — ременный, а интервал замены ремня равен целых 240 000 км! Он работает вместе с новым 8-ступенчатым «роботом» с «мокрым» сцеплением. Что касается бензиновых моторов, то с ними спарены 6- и 8-ступенчатые «автоматы».

С обновлением, у «Санты» появилось и множество электронных помощников. Например, система автоторможения, адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе. Причем машина держит полосу даже когда разметка в очень плохом состоянии.

Слева - обычный Santa Fe, а справа а специальная версия Calligraphy. Она отличается собственными элементами дизайна кузова и эксклюзивными решениями в отделке салона.
Фото: Hyundai

Я поездил на Santa Fe с двумя бензиновыми моторами и вот мои впечатления. Старший агрегат ожидаемо очень бодрый и моментально откликается на газ. На обгонах полностью отпадает желание включать спортрежим или принудительно сбрасывать вниз пару передач с помощью подрулевиков.

А вот 2,5-литрового мотора на трассе не хватает. На обгонах приходится продавливать педаль газа, чуть ли не проминая пол и переводить трансмиссию в спортрежим. На грунтовой дороге перевала Актопрак я постоянно работаю подрулевыми лепестками. Так кроссовер взбирается в гору расторопнее. В общем, этот мотор лучше всего проявит себя в городском трафике, где не нужно разгоняться.

Что касается плавности хода, то она сильно зависит от размера колес. На 19-дюймовых по грунтовке пылить жестко. А вот на восемнадцатых уже в самый раз. Кстати, если не строить из себя гонщика, то подвеска неплохо отрабатывает неровности разбитой дороги. Ну, разве что, совсем глубокие ямы принимает жестко.

Фото: АвтоВзгляд

ЦЕНА ВОПРОСА

Базовый «прайс» на Hyundai Santa Fe стартует от 2 479 000 рублей. Топовый вариант c 3,5-литровым мотором обойдется в 3 300 000 рублей, а дизельный «Санта» оценен минимум в 2 789 000 рублей. Цены вполне рыночные.

А если учесть, что под видом рестайлинга нам предлагают основательно переработанный автомобиль, предложение выглядит весьма интересно.

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19 апреля 2021
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