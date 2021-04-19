Капремонт по-корейски: первый тест-драйв нового Hyundai Santa Fe

Вкратце напомню, что четвертое поколение «Санты» появилось в 2018 году. То есть автомобиль свежий, но корейцы уже его обновили. В этом и заключалась одна из главных загадок. Еще до того, как «живые» машины появились у российских дилеров, разномастные автоэксперты из архаичных печатных изданий, принялись яростно спорить друг с другом. Кто-то называл модель рестайлингом, а кто-то говорил про новое поколение.

Причин рвать на себе волосы в отчаянных словесных баталиях действительно было много. Начнем с того, что «Санта» переехал на новую платформу, знакомую по «Сонате», и из-за этого изменились его габариты. В длину кроссовер подрос на 15 мм, в ширину на 10 мм, а в высоту на 5 мм. При этом пространство для ног у пассажиров второго ряда увеличилось на 34 мм. И это все при неизменной колесной базе, которая, напомним, равна 2765 мм.