Капремонт по-корейски: первый тест-драйв нового Hyundai Santa Fe

Вкратце напомню, что четвертое поколение «Санты» появилось в 2018 году. То есть автомобиль свежий, но корейцы уже его обновили. В этом и заключалась одна из главных загадок. Еще до того, как «живые» машины появились у российских дилеров, разномастные автоэксперты из архаичных печатных изданий, принялись яростно спорить друг с другом. Кто-то называл модель рестайлингом, а кто-то говорил про новое поколение.
Причин рвать на себе волосы в отчаянных словесных баталиях действительно было много. Начнем с того, что «Санта» переехал на новую платформу, знакомую по «Сонате», и из-за этого изменились его габариты. В длину кроссовер подрос на 15 мм, в ширину на 10 мм, а в высоту на 5 мм. При этом пространство для ног у пассажиров второго ряда увеличилось на 34 мм. И это все при неизменной колесной базе, которая, напомним, равна 2765 мм.
Точку в споре поставило представительство, которое рассказало, что автомобилю провели именно рестайлинг, но вот такой по-азиатски основательный. С таким подходом к обновлению модели корейцы похожи на отчаянную домохозяйку, которая, собираясь убирать пыль в квартире, походу дела переклеила обои, разобрала межкомнатные перегородки и завезла новую бытовую технику. Настоящий капитальный ремонт!
ВНЕШНОСТЬ — НЕ ГЛАВНОЕ
Оценивая корейский рестайлинг в стиле капремонта, отмечаю, что внешность «Санты» стала привлекательнее. Дизайнеры обновили бамперы, решетку радиатора и установили новую оптику.
Фонари, в зависимости от комплектации, могут быть как с галогенками, так и полностью светодиодные. А любителям красивостей предложили и новый дизайн колесных дисков. Оценить его лучше на фото.
САЛОН КРАСТОТЫ
В салоне основное внимание к центральной консоли, которую основательно переделали. Она стала выше, и это усиливает ощущение, что у водителя и пассажира теперь как бы отдельная жилплощадь. Привычный селектор «автомата» отправили на пенсию, заменив его кнопочным пультом, а рядом расположили шайбу системы Terrain Mode. С ее помощью водитель может менять ездовые режимы.
В завершении картины, вокруг «разбросали» множество клавиш управления климатом и мультимедиа. Тут видно, что корейцы не спешат за современной модой, которая диктует минимум физических кнопок.
Наконец, у водителя появилась и полностью цифровая 12-дюймовая панель приборов. А монитор на передней панели, в зависимости от комплектации, может быть 8-дюймовым или диагональю 10,25 дюймов.
Заметим и то, что поменяли производителя музыки. Не очень известную у нас продукцию компании Crell сменил божественный Harman/Kardon. Забегая вперед скажу, что популярные кавказские мелодии премиальная акустика выдает чисто и без помех.
АГРЕГАТНАЯ БАЗА
В гамме двигателей — три мотора, и все они новые. Два бензиновых, объемом 2,5 и 3,5 литра развивают 180 и 249 сил соответственно. Есть и 2,2-литровый «дизель» мощностью 199 л. с.
Агрегат на тяжелом топливе самый технически сложный. У него гильзованный алюминиевый блок, а головка блока и балансирные валы составляют единый узел. Привод ГРМ — ременный, а интервал замены ремня равен целых 240 000 км! Он работает вместе с новым 8-ступенчатым «роботом» с «мокрым» сцеплением. Что касается бензиновых моторов, то с ними спарены 6- и 8-ступенчатые «автоматы».
С обновлением, у «Санты» появилось и множество электронных помощников. Например, система автоторможения, адаптивный круиз-контроль, ассистент удержания в полосе. Причем машина держит полосу даже когда разметка в очень плохом состоянии.
Я поездил на Santa Fe с двумя бензиновыми моторами и вот мои впечатления. Старший агрегат ожидаемо очень бодрый и моментально откликается на газ. На обгонах полностью отпадает желание включать спортрежим или принудительно сбрасывать вниз пару передач с помощью подрулевиков.
А вот 2,5-литрового мотора на трассе не хватает. На обгонах приходится продавливать педаль газа, чуть ли не проминая пол и переводить трансмиссию в спортрежим. На грунтовой дороге перевала Актопрак я постоянно работаю подрулевыми лепестками. Так кроссовер взбирается в гору расторопнее. В общем, этот мотор лучше всего проявит себя в городском трафике, где не нужно разгоняться.
Что касается плавности хода, то она сильно зависит от размера колес. На 19-дюймовых по грунтовке пылить жестко. А вот на восемнадцатых уже в самый раз. Кстати, если не строить из себя гонщика, то подвеска неплохо отрабатывает неровности разбитой дороги. Ну, разве что, совсем глубокие ямы принимает жестко.
ЦЕНА ВОПРОСА
Базовый «прайс» на Hyundai Santa Fe стартует от 2 479 000 рублей. Топовый вариант c 3,5-литровым мотором обойдется в 3 300 000 рублей, а дизельный «Санта» оценен минимум в 2 789 000 рублей. Цены вполне рыночные.
А если учесть, что под видом рестайлинга нам предлагают основательно переработанный автомобиль, предложение выглядит весьма интересно.