Названы сроки появления в России новых Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe

В ходе пресс-конференции управляющий директор Cadillac Кристиан Акилина рассказал, что запуск нового поколения Cadillac Escalade назначен на июнь. Российским покупателям предложат автомобиль с большим количеством инноваций и технологических решений. Например, в салоне появится изогнутый дисплей диагональю 38 дюймов. По словам менеджера, он станет новым эталоном в автоиндустрии. А еще у машины будет продвинутая система навигации с технологией дополненной реальности.

Что касается мотора, то под капотом внедорожника будет работать 6,2-литровый бензиновый V8 мощностью 416 л. с. в паре с 10-ступенчатой коробкой передач. Двигатель оборудован системой отключение цилиндров и функцией Start-Stop, что должно снизить потребление горючего, особенно, на большом пробеге. Будем надеяться, что в обозримом будущем нас порадуют и дизелем.

Что касается нового Chevrolet Tahoe, то он также приедет к нам в июне. В салоне внедорожника появилось четыре монитора, включая центральный сенсорный дисплей высокой четкости, диагональю 10.2 дюйма. А для задних пассажиров предлагают 12,6-дюймовые экраны и продвинутую мультимедиа-систему.

Под капотом нового «Тахо» работает 5,3-литровый V8 отдачей 338 л. с. также в паре с 10-ступенчатым «автоматом».