Названа дата премьеры кроссовера Lexus NX нового поколения

Компания Lexus распространила информацию о том, что премьера нового поколения кроссовера NX состоится 12 июня. Судя по обнародованным ранее тизерам, второе поколение Lexus NX сохранит фамильные черты. То есть о революционном преображении внешности речи не идет.

Дизайнеры освежили формы передней оптики, переместив бумерангообразные ходовые огни в корпусы фар, изменили узор радиаторной решетки и форму воздуховодов, а также «перерисовали» бампер. Новые фонари связаны теперь светодиодной полосой. Задний бампер и профиль кормы кроссовера также заметно модифицировались.

Что же касается «железа», то, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, второе полколение Lexus NX построено на модульной платформе TNGA-K, знакомой нам по седану ES, а также ряду моделей Toyota, включая Camry, RAV4, Highlander. Какие моторы поставят под капот нового NX пока неизвестно, однако по неофициальным данным, в список силовых агрегатов, помимо прочих, уже известных нам по тому же Toyota RAV4, войдут гибридная установка и прежде недоступный 2,4-литровый 300-сильный бензиновый мотор.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о готовящемся закрытом показе некоей новой модели Lexus, запланированной на 9 июня. Вероятно, именно NX и готовятся представить японцы узкому кругу избранных, а 12 июня кроссовер презентуют широким массам.