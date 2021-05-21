Дикая вещь: тест-драйв самого дерзкого кроссовера Renault Duster

С виду — совершенно обычный Renault Duster второго поколения. Вот только под капотом у него — «аркановский» 150-сильный турбированный 1,3-литровый бензиновый агрегат. А момент в полноприводную трансмиссию «льется» через механическую 6-ступенчатую КП. Сочетание современного турбомотора и «механики» представило Duster образца 2021-го года в совершенно непривычном для сложившегося имиджа модели свете.
Но об этом позже, а для начала скажем несколько слов о ее экстерьере-интерьере. Внешне Duster-2 здорово напоминает предшественника — Duster-1. При том, что, по уверениям Renault, кузов машины сделан совершенно по-другому. Тем не менее, если не вникать в технические подробности и не произносить умные слова типа «платформа», «жесткость на кручение», «подрамник», то внешне кажется, что старый Duster просто пережил рестайлинг.
Получил новые передние и задние фары со светодиодами, слегка измененный рельеф боковых выштамповок, обзавелся модными формами пластика обвеса… Ну и все, в общем-то.
Зато интерьер кроссовера теперь не вполне вписывается в имидж «крестьянской лошадки». Да, концепция «влезть за руль в резиновых сапогах и отправиться на рыбалку» для этой модели отнюдь не кажется чужеродной и теперь.
Но при этом в салоне Duster, без сомнения, поселилась современная цивилизация. В виде «мультимедийки» с тач-скрином, как в Renault Arkana, в приятном глазу оформлении блока климат-контроля, в где-то даже изящных кнопочках включения обогрева сидений, активации фронтальной камеры, электрообогрева лобового стекла и прочих приятностях. Даже камера заднего вида тут теперь присутствует. Вместе с регулировкой рулевого колеса по вылету. Да и водительское кресло теперь куда более правильное и удобное для пятой точки и спины. В общем — прощай старый-дубовый Duster!
Зато с точки зрения силовых агрегатов, кроссовер и правда почти не изменился. Но не в нашем случае. Да, в трансмиссии тут привычная система полного привода с управлением «шайбой» на центральном тоннеле. И уже всем известная 6-ступенчатая «механика».
Зато под капотом — 150-сильный турбодвижок, которого ранее на Duster не ставили вообще — он дебютировал в России на все той же Arkana. Но именно такой «коктейль» агрегатов оказался просто прекрасен на асфальте, особенно в городе!
Дело в том, что у этой КП первая передача — крайне «короткая». Трогаться с места, в принципе, можно и со второй. Между ней, третьей и четвертой — тоже, знаете ли, «перерывчик небольшой». Только пятая и шестая передача «подлиннее» — явно для трасс. Что это дает в сумме с современным турбованным мотором? Отличную динамику разгона!
Да, по паспорту такой Renault Duster до 100 км/ч разгоняется за 10 секунд. Но в диаподоне до 70—80 км/ч он просто «жжет» — за счет укороченных низших четырех передач. Достаточно сказать, что если нажать порезче на газ на скорости около 20 км/ч и второй передаче, то на сухом асфальте машина пуляет вперед с визгом пробуксовывающей резины. То есть тяги, эластичности и приемистости у 1,3-литрового мотора в сочетании с «механикой» — за глаза.
Настолько, что после стандартного старта со светофора за «моим» Duster регулярно увязывались водители на породистых «немцах» в попытках обойти наглого «дачника» на французском кроссовере. Только в городском потоке «уесть» дерзкого Duster на «механике» — это очень сильно постараться надо. Либо чтоб не менее 300 «лошадей» под капотом имелось, да и то…
Надо сказать, что и управляется Duster теперь более четко благодаря ставшему более «коротким» рулю. Не то, чтобы «француз» отныне может тягаться в этой дисциплине с теми же премиальными «немцами». Но на «баранку» вообще внимания не обращаешь — просто рулишь, а машина делает, то что тебе надо. Это уже не старый «джойстик» без обратной связи с колесами.
И при всей этой развеселой движухе в потоке, которую дарит «ручной» Renault Duster своему пилоту в городе, аппетит у него не такой уж и серьезный для столь резкого стиля езды. У нас получилось что-то около 8,5 литров на 100 км в городе. Вполне приемлемо.
Инае говоря, если вам нужна «рабочая лошадка», способная мгновенно превратиться в ужаленного в одно место мустанга, Renault Duster «на руке» и с 1,3-литровым мотором — ваш выбор. За 1,4 млн рублей примерно….