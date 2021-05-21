Дикая вещь: тест-драйв самого дерзкого кроссовера Renault Duster

С виду — совершенно обычный Renault Duster второго поколения. Вот только под капотом у него — «аркановский» 150-сильный турбированный 1,3-литровый бензиновый агрегат. А момент в полноприводную трансмиссию «льется» через механическую 6-ступенчатую КП. Сочетание современного турбомотора и «механики» представило Duster образца 2021-го года в совершенно непривычном для сложившегося имиджа модели свете.

Но об этом позже, а для начала скажем несколько слов о ее экстерьере-интерьере. Внешне Duster-2 здорово напоминает предшественника — Duster-1. При том, что, по уверениям Renault, кузов машины сделан совершенно по-другому. Тем не менее, если не вникать в технические подробности и не произносить умные слова типа «платформа», «жесткость на кручение», «подрамник», то внешне кажется, что старый Duster просто пережил рестайлинг.

Получил новые передние и задние фары со светодиодами, слегка измененный рельеф боковых выштамповок, обзавелся модными формами пластика обвеса… Ну и все, в общем-то.