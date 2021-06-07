Обновленный BMW X7 поймали фотошпионы

Пока новинка закрыта камуфляжем, но, судя по фото, можно предположить, что головную оптику дизайнеры решили опустить чуть пониже, чем у нынешнего X7. Кроме того, она будет визуально отделена от радиаторной решетки.

Что касается кормы автомобиля, то тут обновление ожидаются точечные, впрочем, как и в салоне. Предположительно, там появится новая мультимедиа, при этом диагональ экрана останется прежней.

Ходят слухи и о том, что кроссовер лишится нескольких традиционных моторов, зато появится подзаряжаемый гибрид. В любом случае, ждать осталось недолго. Премьера модели должна пройти до конца этого года.

Напомним, что сейчас X7 можно купить в России минимум за 7 020 000 рублей.