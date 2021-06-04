Слишком долгожданный: первый видеообзор новейшего кроссовера Volkswagen Taos

Признаться, этот кроссовер мы уже устали ждать, ведь его показали еще в 2018 году. Однако к чести Volkswagen нужно сказать, что компания к запуску модели на нашем рынке основательно подготовилась. Сборка модели уже идет на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, а это позволит хоть немного, но не зависеть от курсовых колебаний. Теоретически…
Увы, на первом показе модели главная интрига так и осталась нераскрытой. Цен производитель не объявил. Однако в кулуарах говорили о том, что прайс объявят через месяц-полтора. Ожидается, что Taos будет несколько дороже своего соплатформенника — кроссовера Skoda Karoq, но не критично.
Машину предложат в трех комплектациях. Будет и спецверсия Joy, которая отличается яркими цветами кузова. Уже в базе Taos получит 16-дюймовые стальные диски, тканевый салон, кондиционер, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, графическую панель приборов, а также 6,5-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и четыре динамика.
Топовое оснащение Exclusive похвастает адаптивными фарами, обогревом лобового стекла, комбинированной отделкой кресел, подогревом заднего ряда, парковочной камерой и 10-дюймовым центральным дисплеем.
На этом, пожалуй, хватит слов — смотрите наш видеообзор долгожданной немецкой новинки. Поверьте, Taos заставит вас удивиться…