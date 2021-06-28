Для свежего Jeep Grand Cherokee готовят новый мотор

3-литровая рядная «шестерка» под кодовым именем Tornado впервые дебютирует на пятиместной модификации Grand Cherokee нового поколения. Ожидается, что агрегат получит систему наддува, а также 48-вольтовый стартер-генератор, то есть машина станет мягким гибридом.

Отдача наддувного шестицилиндрового агрегата будет сопоставима с 5,7-литровым V8, который развивает 397 сил и сейчас работает на внедорожнике Jeep Wagoneer.

На данный момент также известно, что двухрядная версия Grand Cherokee должна появиться до конца года. Судя по шпионским снимкам, автомобиль будет иметь некоторые отличия от удлиненного Grand Cherokee L с третьим рядом кресел, который показали в начале 2021 года.