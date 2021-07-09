Кроссовер Chery Tiggo 2 в реинкарнации Pro может не вернуться в Россию

В том, что китайцы сильно осторжничают с выводом обновленной модели, можно понять из свежего пресс-релиза марки. В нем, с одной стороны, бренд заявляет, что предсерийные экземпляры маленького SUV уже появились у некоторых официальных дилеров «Чери» для того, чтобы потенциальные покупатели смогли максимально подробно познакомиться с кроссовером не только в статике, но в движении.

И не только познакомиться, но и высказать производителю свои претензии или, наоборот, восторги по поводу динамических способностей, эргономики и качестве материалов «паркетника». Такой вот маркетинговый ход. При этом, судя по всему, специалисты Chery сами не уверены в итогах этих «клиентских испытаний» машинки, поэтому во второй части своего релиза осторожно намекают, что всегда могут включить заднюю.

Мол, именно «по результатам исследования потребительских предпочтений специалисты оценят cроки, производственные возможности и экономическую целесообразность» продаж «Тигго 2 Про» в нашей стране. Что, в принципе, разумно если учесть, что в допандемийном 2019-м его предшественник без приставки Pro сумел найти всего 251 хозяина. А в новинке, как уже писал портал «АвтоВзгляд», не так уж и много новаций, чтобы российский автолюбитель отдался ему всей душой…