Почему скрытое патрулирование ГИБДД — уголовно наказуемое деяние

ГИБДД с середины июня развивает новый проект — скрытое патрулирование. Придорожные полицейские на дорогих автомобилях без опознавательных знаков шпионят за водителями, выписывая штрафы за примитивные нарушения, находящиеся в компетенции рядового инспектора и не нуждающиеся в скрытной слежке и бюджетных затратах.
Как с правовой точки зрения можно квалифицировать скрытое патрулирование? Во-первых, исходя из п.6 ст.6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», латентный шпионаж логично называть наблюдением. Которое является оперативно-розыскным мероприятием. Оперативно-розыскные мероприятия не имеют статуса профилактических и осуществляются в рамках уголовного дела. Иными словами, есть достаточные основания полагать, что скрытое патрулирование — превышение должностных полномочий, поскольку ни один из водителей не проходит по уголовному делу и попадает в поле зрения инспектора ГАИ случайно.
Во-вторых, в подходящем по этому случаю п.1 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» сказано, что «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов…, наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет».
Не менее интересен п.3 данной статьи — если деяния совершены с применением специальных средств, а в данном случае это специальный автомобиль без цветографических схем и свето-звуковых сигналов, то инспектор ГАИ наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В-третьих, в связи с отсутствием уголовного дела, слежка за водителем означает, что придорожный полицейский собирает сведения незаконно. И его действия подпадают под ст.137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Поскольку инспектор в этот момент находится при исполнении, то к нему применим п.2 данной статьи — деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения.
Уголовный кодекс предусмотрел на этот случай большой букет адекватных предложений: штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Это касается каждого инспектора ДПС, занятого скрытым патрулированием. Или вновь «нет, это другое»?