Почему скрытое патрулирование ГИБДД — уголовно наказуемое деяние

ГИБДД с середины июня развивает новый проект — скрытое патрулирование. Придорожные полицейские на дорогих автомобилях без опознавательных знаков шпионят за водителями, выписывая штрафы за примитивные нарушения, находящиеся в компетенции рядового инспектора и не нуждающиеся в скрытной слежке и бюджетных затратах.

Как с правовой точки зрения можно квалифицировать скрытое патрулирование? Во-первых, исходя из п.6 ст.6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», латентный шпионаж логично называть наблюдением. Которое является оперативно-розыскным мероприятием. Оперативно-розыскные мероприятия не имеют статуса профилактических и осуществляются в рамках уголовного дела. Иными словами, есть достаточные основания полагать, что скрытое патрулирование — превышение должностных полномочий, поскольку ни один из водителей не проходит по уголовному делу и попадает в поле зрения инспектора ГАИ случайно.

Во-вторых, в подходящем по этому случаю п.1 ст.286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» сказано, что «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов…, наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет».