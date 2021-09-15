Volkswagen Tiguan установил новый рекорд в России

Фото производителя.
Марка Volkswagen отмечает новый производственный рекорд: с конвейера завода под Калугой сошел 300-тысячный экземпляры кроссовера Tiguan. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», юбилейным оказался автомобиль в комплектации Status белого цвета Pure, оснащенный двигателем 1.4 TSI и полным приводом 4Motion.
Алексей Кованов

С момента выхода на рынок Tiguan стал не только одним из бестселлеров марки Volkswagen в России, но и одним из самых популярных представителей своего сегмента. При этом немецкий бренд постоянно улучшает свое детище! Скажем, недавно в Россию пришла новая специальная версия «Тигуана» — новинка, созданная на основе комплектации Status, называется Urban Sport.

Эти радостные новости омрачают лишь продолжающиеся перебои с поставками компонентов для микроэлектроники, что терзают всех автопроизводителей. Так, общемировая напасть вынудила ООО «Фольксваген Груп Рус» снизить план по выпуску машин в России на сентябрь. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

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15 сентября 2021
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