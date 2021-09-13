Россияне начали продавать свои места в очередях за новыми автомобилями

Чтобы купить машину без дилерских накруток (а точнее, с минимальным их количеством) люди вынуждены занимать очередь, которая запросто может растянуться на полгода или даже дольше. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», сроки ожидания популярных моделей в дилерских центрах сейчас составляют от 2 до 6 месяцев.

Неудивительно, что на электронных досках объявлений появились предложения по продаже мест в таких очередях. Обычно за подобную «услугу» просят от 50 до 70 тысяч рублей, притом желающие купить авто здесь и сейчас, пускай и с переплатой, откликаются достаточно быстро.

Можно предположить, что профессиональные «очередники» — новое явление на российском рынке. Однако сами авторы объявлений уверяют, что отказываются от заказанных авто исключительно «по личным обстоятельствам»…

Отметим, что переоформить договор купли-продажи для заказанной машины на другого человека не составляет проблем. Это простая операция, которую можно провести аккурат перед внесением полной стоимости авто.

Между тем, нет ровно никаких шансов, что дефицит бортовой электроники (из-за которого, собственно, и возникла нехватка товарных ТС) вскоре сменится избыточными поставками.