Porsche Macan снимут с производства через три года

По информации британского Autocar, кроссовер Macan с бензиновым мотором готовятся заменить электромобилем. Об этом изданию рассказал руководитель продуктовой линейки Porsche Себастьян Штайгер. Управленец отметил, что окончательное решение еще не принято, но с большой долей вероятности сей факт все же случится, ведь в Европе продолжают ужесточать экологические требования. Так, стандарт «Евро 7» серьезно ограничивает производителей в плане выпуска моделей с традиционными силовыми агрегатами.

Ранее появлялась информация, что привычный и электрический Macan хотят выпускать одновременно. Бензиновый вариант немцы обещали сохранить для тех рынков, где плохо развита инфраструктура для электрокаров. К таким странам смело можно отнести и Россию. Произойдет ли это в реальности — покажет время.

А пока нашим покупателям беспокоиться не о чем. Этим летом кроссовер освежили. «Макану» обновили дизайн и состав комплектаций. Кроме того, внесли изменения и в техническую часть. Томас Штэрцель, глава марки Porsche в России, рассказал порталу «АвтоВзгляд», что новые кроссоверы приедут к нам до конца этого года. Что же касается электромобиля, то его компания обещает представить в 2022 году.