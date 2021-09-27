Jeep назвал дату премьеры нового Grand Crerokee

Премьера пятиместной модели назначена на 29 сентября. Судя по тизерам, «короткая» модификация модели, будет отличаться от Grand Crerokee L иной формой нижней решетки радиатора, а в профиль машину можно опознать по иным задним стойкам и форме остекления.

Ожидается, что двухрядный «Широкий» получит те же бензиновые моторы, что и трехрядный: основным станет 3,6-литровый V6, а любителям погорячее предложат 5,7-литровый V8.

Ходят слухи, что в гамме появится и плагин-гибридная модификация с индексом 4xe состоящая из 2-литровой наддувной «четверки» со стартер-генератором, которая спарена с 8-ступенчатым «автоматом».