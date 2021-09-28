Genesis представит новый кроссовер GV60 с функцией распознавания лиц

Genesis GV60 базируется на модульной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), на которой уже разработаны такие модели как Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Кроссовер получил фирменную головную оптику Quad Lamps, а также ряд инновационных решений. Например, технологию распознавания лиц Face Connect. С ее помощью электроника сканирует лицо водителя и сама открывает двери. Из других решений отметим выдвижные дверные ручки, единую цифровую панель в салоне и камеры, вместо зеркал бокового обзора.

Как расскаазал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, компания рассматривает возможность запуска электромобилей на российском рынке, а потому пока все же преждевременно говорить, когда GV60 появится в салонах российских дилеров.