Maserati по-китайски: первый тест-драйв нового кроссовера JAC S7

Удивительная штука — жизнь: что раньше казалось отвратительным, сегодня становится модным. А все благодаря хайп-эффекту, столь стремительно задающему тренды в современном мире. Иными словами, чем ты ужаснее и «фриковее», тем круче и популярнее. Выделяешься из толпы — успех обеспечен. Сломанные стереотипы, забытые стандарты, а иногда даже и этика — вот, что нынче, как говорится, залетает в топ. И так везде и всюду, куда не плюнь.
А плевать, согласитесь, хочется все больше. Взять, скажем, свежевыжатых кем-то певцов с татуировками на лице и мозге, пропагандирующих крашеные ногти и «рукти», радуя (читай — отравляя) молодежь отрыжкой вместо слов. Или социальные сети — от «трештока» до «эскортограма», где все на одно лицо, бровь и даже губу. А ток-шоу, превратившиеся в парад уродов и людей, все больше пытающихся подражать этим самым уродам… Вот она — современная мода. Присоединяйтесь!
К слову, аналогичная тенденция наблюдается и в автомобильной индустрии. Когда-то мы удивлялись внешности Nissan Juke, а потом и «морде лица» Kia Sportage, в итоге щедро нарубивших капусту своим создателям. Теперь вот по принципу «чем страшнее, тем сочнее» пошли и все остальные, включая «премиалов», экспериментирующих за счет пусть даже и вынужденно преданных поклонников.
Что уж там говорить про китайцев, которые давно перестали извращать чужие идеи, все больше навязывая автопрому собственный азиатский стиль. Типичный тому пример — переднеприводный кроссовер системы JAC S7.
Да, при первом взгляде на автомобиль, в его облике угадываются черты того самого пятого Jeep Cherokee, некогда порвавшего, как Анастасия Волочкова — шпагат, мою веру в прекрасное. Однако то ли я деградировал, то ли наоборот, эволюционировал в своем восприятии мира, но образ JAC S7 вызвал у меня неожиданно приятные эмоции.
Ехидно прищуренные «глаза» будто натянули на неприлично огромную решетку радиатора — выглядит забавно и неординарно. Для тех, кто плохо видит, найдутся еще две блок-фары. Они то и отвечают за основной свет, а «ускоглазая» оптика выполняет роль диодных дневных ходовых огней, демонстрируя дизайнерские изощрения 21 века.
С кормы кроссовер не менее, если не более экстравагентен. Фонари соединяются в единую полоску с иллюминацией, а дерзости придает пара «двухстволок» выхлопной системы. Нет, действительно: автомобиль выглядит броско, необычно и притягательно.
Еще бы, ведь виновником всех этих художеств является итальянский гуру моды и стиля Даниэль Гальоне. Да-да, тот самый, что когда-то рисовал неподражаемые Maserati. Кстати, шаблоны легендарной марки явно помогали мастеру в сотворении S7: их несложно заметить в интерпретации того же «гриля», оптики и капота.
Интересно, а очаровательной Ольге Серябкиной, экс-солистке группы «Серебро», которая призвана рекламировать в России изделия JAC, хотя бы сказали, что это не «Мазерати»? Впрочем, какая разница, кто заказывает музыку. Главное — за сколько!
Между тем, рекламировать тут и правда есть что. Пухлые кожаные кресла с развитой боковой поддержкой обнимают так же крепко, как я Ольгу Серябкину в своих эротических кошмарах. В помощь — правильный поясничный подпор, обогрев-вентиляция и даже массаж. За развлечения и помощь в пути отвечает дуэт из 12,3-дюймовых дисплеев, козыряющих достойной графикой изображения и удобным интефейсом.
Головное устройство легко находит общий язык со смартфонами, несколько видеокамер передают на центральный монитор безукоризненную картинку в формате 360 градусов. Для пущей безопасности найдутся парктроники. А вот сенсорные клавиши двухзонного климат-контроля было бы неплохо вылечить от чрезмерной чуткости: слегка коснулся — переборщил с температурой. Впрочем, куда хуже настройки аудиосистемы. Чтобы наладить звук, придется изрядно повозиться. Примерно так же, как Ольге Бузовой со своим… голосом.
На защите обитателей салона стоят фронтальные и боковые подушки безопасности, а также помощники при движении на склоне и экстренном торможении. Разумеется, есть «антибукс», система курсовой устойчивости и прочие ABS. О давлении в шинах, напяленных на 18-дюймовые диски из легкого сплава, сообщат интегрированные датчики. А еще можно безбоязненно забыть голову в люке — функция, предотвращающая защемление, свое дело знает лучше, чем двери вроде бы даже премиальной Tesla Model X. Правда, лично проверять не стал — люк жалко.
Как же столь амбициозный «китаец» ведет себя на ходу? Турбированная «полторашка», выдувающая 150 сил мощности, отлично приспособлена для города. Аккомпанирует ей шестискоростной робот о двух «мокрых» сцеплениях, некогда стоявший на вооружении немецкого VAG. Плавное ускорение и незаметные переключения радуют до того, как ты не выкатишься на трассу. Вот тут к коробке, а вместе с ней и к динамике возникают претензии.
При агрессивном «педалировании» робот путается в передачах, как ГИБДД в законах. В кикдауне «преселектив» может запросто отказаться сбрасывать передачи, пусть даже ты встал на «гашетку» обеими ногами. В итоге обгоны приходится планировать заранее, попутно наслаждаясь надрывным криком движка. Проблема кроется в «мозгах» — мотор для нашего брата задушили до выгодной налоговой ставки, а вот подружить его с коробкой не успели. Впрочем, обновленная прошивка ситуацию исправит.
Зато порадовала подвеска, гарантирующая хорошую плавность хода и отсутствие раскачки на поперечных волнах. Штурвал с выверенными настройками электроусилителя вполне себе четко следует командам пилота, не требуя перманентных корректировок, как это случалось раньше почти со всеми автомобилями родом из Поднебесья.
В целом, надо признать, JAC совершил очевидный прыжок вперед. Полагаю, что пока вы соберете 1,5 млн. рублей, китайцы освежат «мозги», адаптировав таки роботизированную коробку передач к всеядным условиям эксплуатации.