Maserati по-китайски: первый тест-драйв нового кроссовера JAC S7

К слову, аналогичная тенденция наблюдается и в автомобильной индустрии. Когда-то мы удивлялись внешности Nissan Juke, а потом и «морде лица» Kia Sportage, в итоге щедро нарубивших капусту своим создателям. Теперь вот по принципу «чем страшнее, тем сочнее» пошли и все остальные, включая «премиалов», экспериментирующих за счет пусть даже и вынужденно преданных поклонников.

Что уж там говорить про китайцев, которые давно перестали извращать чужие идеи, все больше навязывая автопрому собственный азиатский стиль. Типичный тому пример — переднеприводный кроссовер системы JAC S7.

Да, при первом взгляде на автомобиль, в его облике угадываются черты того самого пятого Jeep Cherokee, некогда порвавшего, как Анастасия Волочкова — шпагат, мою веру в прекрасное. Однако то ли я деградировал, то ли наоборот, эволюционировал в своем восприятии мира, но образ JAC S7 вызвал у меня неожиданно приятные эмоции.

Ехидно прищуренные «глаза» будто натянули на неприлично огромную решетку радиатора — выглядит забавно и неординарно. Для тех, кто плохо видит, найдутся еще две блок-фары. Они то и отвечают за основной свет, а «ускоглазая» оптика выполняет роль диодных дневных ходовых огней, демонстрируя дизайнерские изощрения 21 века.